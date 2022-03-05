«На 10-е сутки украинская авиация, которой давали три часа, разносит врага с неба» 5.03.2022, 9:31

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Первый удар российских крылатых ракет во многих местах пришелся по макетам.

В начале массового вторжения в Украину российские военные наносили ракетные удары не по реальной технике, а по их макетам. Об этом 5 марта в Facebook сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает gordonua.com.

"У некоторых до сих пор присутствует настроение: наши успехи – временный фарт, нужно забирать выигрыш и договариваться с [президентом РФ Владимиром] Путиным. Да нет же. Все это было предопределено в первый же день. Все это просчитано и продуманно военным руководством и блестяще реализуется армией. [...] Знаете ли вы, что первый удар крылатых ракет противника во многих местах пришелся в макеты?", – написал он.

По словам советника главы ОП, многие военные в мире "в шоке от того уровня, который демонстрирует украинская армия и ее руководство".

"И огневые мешки, и бесконечные kill box, в которые затаскивают войска противника наши военные – это все трезвый и хладнокровный расчет, который с методичностью роторного экскаватора реализует руководство и личный состав нашей армии. Нам давали 48 часов лучшие военные мира. На 10-е сутки украинская авиация, которой давали три часа, разносит врага с неба", – объяснил Арестович.

Он подчеркнул, что успехи Украины – закономерность.

"Специально выстроенные и четко реализуемые причинно-следственные связи. Сочетание высочайшего уровня вооруженных сил и народного сопротивления перемелет здесь российскую военную машину. Российская армия не сильная. Она просто длинная. Восемь из 10-и путинских армий здесь. Здесь мы их и похороним. Это займет время, но это не будет случайным успехом. Это результат нашей с вами общей работы. Всех нас. И именно по причине этой системной работы, потому, что мы думаем головой и трудимся руками, враг проиграет", – заявил Арестович.

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