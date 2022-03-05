Главнокомандующему ВСУ генерал-лейтенанту Залужному присвоено новое звание 1 5.03.2022, 9:32

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенанту Валерию Залужному присвоено звание «генерал».

Об этом в своем выступлении ночью 4 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает nv.ua.

Валерий Залужный с 27 июля 2021 года занимает должность главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. В 2019-2021 году был командующим войсками Оперативного командования Север. До этого – начальником Объединенного оперативного штаба ВС Украины – первым заместителем командующего Объединенных сил. До 2017 года Залужный служил начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Оперативного командования Запад, в 2009-2012 - командиром 51-й отдельной механизированной бригады.

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