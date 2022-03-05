закрыть
5 марта 2022, суббота, 9:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Главнокомандующему ВСУ генерал-лейтенанту Залужному присвоено новое звание

1
  • 5.03.2022, 9:32
  • 1,336
Главнокомандующему ВСУ генерал-лейтенанту Залужному присвоено новое звание

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенанту Валерию Залужному присвоено звание «генерал».

Об этом в своем выступлении ночью 4 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает nv.ua.

Валерий Залужный с 27 июля 2021 года занимает должность главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. В 2019-2021 году был командующим войсками Оперативного командования Север. До этого – начальником Объединенного оперативного штаба ВС Украины – первым заместителем командующего Объединенных сил. До 2017 года Залужный служил начальником штаба - первым заместителем командующего войсками Оперативного командования Запад, в 2009-2012 - командиром 51-й отдельной механизированной бригады.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Плохие танцоры
Плохие танцоры Ирина Халип
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг Владимир Халип
Главное – остановить Путина
Главное – остановить Путина Леонид Невзлин
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина