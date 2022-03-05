«Хороший выход – сдать Путина и свалить все на него» 6 5.03.2022, 9:58

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Как российской верхушке выйти из войны в Украине?

В Украине продолжаются бои и обстрелы: в ночь на 24 февраля российские войска вторглись на территорию страны, назвав это "спецоперацией по денацификации" Украины. В ответ на это вторжение страны Запада коллективно ввели санкции против Кремля и российской экономике. Десятки кремлевских чиновников и близких к Путину предпринимателей и пропагандистов попали под персональные санкции: им запрещен въезд в страны ЕС, США и некоторые другие страны. Ведущие российские банки отключены от системы международных расчетов SWIFT, авиапроизводители объявили о том, что разрывают договоры лизинга самолетов с российскими авиакомпаниями и прекращают обслуживать эти самолеты. Также о прекращении любых поставок в Россию уже объявили многие автопроизводители, компании Apple, Nike, Disney и многие другие.

Какой ущерб санкции нанесут российской экономике и понимает ли Путин и другие российские чиновники их последствия? Павел Лузин, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям и безопасности, в интервью "Настоящему Времени" заметил, что Россия вряд ли сможет существовать как государство в условиях полной экономической блокады: "В общем-то невозможно воевать против всего мира, когда по уровню промышленного развития, по уровню технологий, человеческого капитала и так далее ты находишься далеко не на первых ролях. Даже у Германии, которая была лидирующей промышленной страной мира в начале XX века, это не получилось".

– Вы ожидали, что санкции, которые наложены на Россию и еще будут наложены, будут настолько едиными и жесткими?

– Наверное, степень консолидации именно Запада, не только в составе Соединенных Штатов, Европы, Канады и Японии, но и в расширенном смысле – Тайвань, Южная Корея, Сингапур – да, наверное, я был удивлен. Что касается жесткости санкций в отношении российской ВПК, российской космонавтики – нет, я не был удивлен, поскольку я этим занимаюсь не первый год. Это все было предсказуемо, и, в общем-то, это очень болезненно, это катастрофа, это коллапс промышленности.

– Как вам кажется, в Москве все это понимает руководство страны?

– Судя по той истерике, которую выдает в твиттере глава "Роскомоса" Дмитрий Рогозин, он о чем-то стал догадываться, у меня есть такое ощущение.

Понимали ли они это до того, как они вторглись в Украину? Я думаю, что нет, не понимали. Потому что даже правительство гражданское не понимало, и оно не было, судя по всему, знакомо с планами войны. А та аналитика, которая поступала к Путину, к руководству страны от тех, кто эту войну готовил, в общем-то, я думаю, она была на уровне ниже плинтуса. Потому что они всю аналитику, которая их не устраивает, которая им не нравится, всю отбраковывают.

– А Россия может продолжить существовать и функционировать как государство в условиях такой экономической блокады?

– Знаете, я в этом не уверен. То есть какое-то время, естественно, она сможет: у нее есть какие-то запасы, резервы, даже по электронике какие-то резервы есть у заводов, по компонентам, по всяким присадкам, прекурсорам и так далее. Но в целом эта история очень, мне кажется, будет скоротечной, я хотел бы в это верить. Потому что, в общем-то, невозможно воевать против всего мира, когда ты по уровню промышленного развития, по уровню технологий, человеческого капитала и так далее, ты находишься далеко не на первых ролях. Даже у Германии, которая была лидирующей промышленной страной мира в начале XX века, это не получилось.

– Что тогда, на ваш взгляд, может предпринять руководство России? Зная, как ведут себя некоторые люди в руководстве страны и, в частности, зная, как ведет себя президент, можно предположить, что они откажутся от войны и полностью дадут задний ход? Вы говорите, что и существовать в таких санкциях и в такой блокаде тоже невозможно. Какой выход тогда у них остается?

– Хороший выход для них остается – сдать Владимира Владимировича и его, так скажем, тушкой прикрыть себе пятые точки. То есть свалить все на него. Тем более что, в общем-то, мир склонен тоже винить во всем одного Путина. А это, на мой взгляд, категорически неверно. Потому что вне зависимости от психического здоровья Путина, то, что он говорит в своих словах, – это выражение идеологии. Те слова, которые он говорит, это часть идеологии, которая характерна для большинства сотрудников Федеральной службы безопасности, для большинства ее офицерского состава. Поэтому он на них сейчас опирается.

А вот если они сдадут его, это будет хороший выход. Но я боюсь, что они попытаются свою агонию продлить. Вчера они уже "Эхо Москвы" отключили от эфира, ваш телеканал блочат. Какая-то охота на ведьм может развернуться в России.

– Российские граждане уже ощущают эти санкции, эту блокаду? Потому что мы, например, говорим: "BMW перестала поставлять в Россию автомобили" или "Apple перестала поставлять свою технику". Но насколько это вообще действительно заметят граждане, в частности, те граждане, которые поддерживают по опросам войну в Украине?

– Сложно сказать, потому что это же не единомоментно приходит к большим группам людей, это идет волнами. Кто-то уже почувствовал: допустим, у кого-то были планы на отдых, на покупки, какая-то наличность была и так далее. Кто-то чувствует, потому что он просто сейчас теряет работу, потому что предприятия закрываются, бизнесы начинают разоряться. Запаса прочности там практически нет, особенно после 2 лет всяких там ковидных ограничений. Поэтому до каждого будет доходить тихонечко.

– Мы некоторое время назад показывали в эфире Марию Бутину, депутата Госдумы, которая говорила, что не страшно, что запретили айфоны, у нас дескать есть свои телефоны. То есть, видимо, маховик этой пропаганды того, что санкции нам не страшны, потому что мы сами справимся, начинает вновь раскручиваться. Как вам кажется, может ли Россия справиться своими силами, своими товарами, своим производством в условиях этой блокады?

– Слушайте, Мария Бутина – это тот еще эксперт, учитывая ее карьерную траекторию. Прошло 8 лет со времен аннексии Крыма, и уже 8 лет в России действуют всякие программы импортозамещения и так далее. Что мы имеем? Мы имеем, что самые продвинутые российские процессоры "Байкал", "Эльбрус" выпускались в Тайване. Сейчас они там не выпускаются, выпуск прекращен, поставки в Россию прекращены. Или вот мы знаем, что пару лет назад начальника связи генерала Росланова отдали под суд за растрату, присвоение 2,5 миллиарда рублей, потому что эти 2,5 миллиарда рублей должны были пойти на производство российских средств связи военной, а поскольку в России некому производить эти военные средства связи, то были закуплены просто рации в Китае, гражданские рации. И, собственно говоря, теперь эти средства проходят как полностью украденные.

Россия не способна провести импортозамещение. Даже Советский Союз не был это способен сделать, Россия – тем более. Поэтому сейчас можно сколько угодно бить себя пяткой в грудь, но если за 8 лет этого не случилось, сейчас оно тем более не случится. Это невозможно.

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