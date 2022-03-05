Украинские ПВО за сутки уничтожили три «грача» Су-25 и три вертолета оккупантов

Украинские ПВО за сутки уничтожили три «грача» Су-25 и три вертолета оккупантов2
- 5.03.2022, 10:00
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Счет сбитых с начала войны приближается к 80.
За девять дней войны украинская противовоздушная оборона уничтожила не менее 39 российских самолетов и 40 вертолетов.
Об этом сообщили в Минобороны Украины, передает nv.ua.
Вчера, 4 марта, российские захватчики потеряли три «грача» — так называют штурмовики Су-25. Два из них сбиты на Черниговщине и один под Волновахой Донецкой области.
Кроме того, в свой последний полет за прошлые сутки отправились и три вертолета российских оккупационных войск.
«Противовоздушная оборона страны продолжает уничтожать вражескую авиацию и наносит воздушные удары по колоннам техники и живой силе оккупантов», — сообщили в Минобороны.
В ведомстве отметили, что до полномасштабного вторжения в Украину авиационная группировка российской армии, сосредоточенная вокруг украинских границ, насчитывала около семисот единиц авиационной техники: примерно 450 самолетов и более 250 вертолетов.