Украинские ПВО за сутки уничтожили три «грача» Су-25 и три вертолета оккупантов 2 5.03.2022, 10:00

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Счет сбитых с начала войны приближается к 80.

За девять дней войны украинская противовоздушная оборона уничтожила не менее 39 российских самолетов и 40 вертолетов.

Об этом сообщили в Минобороны Украины, передает nv.ua.

Вчера, 4 марта, российские захватчики потеряли три «грача» — так называют штурмовики Су-25. Два из них сбиты на Черниговщине и один под Волновахой Донецкой области.

Кроме того, в свой последний полет за прошлые сутки отправились и три вертолета российских оккупационных войск.

«Противовоздушная оборона страны продолжает уничтожать вражескую авиацию и наносит воздушные удары по колоннам техники и живой силе оккупантов», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что до полномасштабного вторжения в Украину авиационная группировка российской армии, сосредоточенная вокруг украинских границ, насчитывала около семисот единиц авиационной техники: примерно 450 самолетов и более 250 вертолетов.

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