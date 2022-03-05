Режим Лукашенко приближается к банкротству

Режим Лукашенко приближается к банкротству5
- 5.03.2022, 10:07
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Рейтинговое агентство S&P обвалило рейтинг Беларуси вслед за Россией.
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s в пятницу понизило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси с "B" до "CCC". Об этом сообщает ВВС.
"Международные санкции, введенные против Беларуси из-за ее участия в российском военном вторжении на Украину, достаточно жестки, и мы ожидаем, что они и дальше будут ужесточаться", - поясняет агентство.
Это означает, что, с точки зрения агентства, Беларусь испытывает значительные трудности с выплатами по долговым обязательствам.
Напомним, днем ранее S&P обвалило рейтинги России до "CCC-". При этом оставило их на пересмотре с негативным прогнозом.
Понижение рейтингов России последовало за введением мер, которые, согласно прогнозам, могут существенно увеличить риск дефолта страны-агрессора.