Режим Лукашенко приближается к банкротству 5 5.03.2022, 10:07

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Рейтинговое агентство S&P обвалило рейтинг Беларуси вслед за Россией.

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s в пятницу понизило долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси с "B" до "CCC". Об этом сообщает ВВС.

"Международные санкции, введенные против Беларуси из-за ее участия в российском военном вторжении на Украину, достаточно жестки, и мы ожидаем, что они и дальше будут ужесточаться", - поясняет агентство.

Это означает, что, с точки зрения агентства, Беларусь испытывает значительные трудности с выплатами по долговым обязательствам.

Напомним, днем ранее S&P обвалило рейтинги России до "CCC-". При этом оставило их на пересмотре с негативным прогнозом.

Понижение рейтингов России последовало за введением мер, которые, согласно прогнозам, могут существенно увеличить риск дефолта страны-агрессора.

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