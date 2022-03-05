Страны G7 готовы отказаться от российского газа 1 5.03.2022, 10:17

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Это может уничтожить российскую экономику и обеспечить провал Путина.

Страны Большой семерки готовы отказаться от российского газа. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" со ссылкой на заявление главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс.

"Среди стран G7 есть согласие на необходимость отказываться от российского газа", - подчеркнула глава МИД Британии.

"Вместе мы будем поддерживать Украину, уничтожим российскую экономику через санкции и обеспечим провал Путина", - подчеркнула Лиз Трасс.

Напомним, британские докеры в графстве Кент отказались разгружать два танкера с российским сжиженным газом.

Великобритания запретила заходить в свои порты российским судам, но танкеры "Борис Вилькицкий" и "Федор Литке", которые хотели разгрузиться в крупнейшем в Европе перевалочном СПГ-терминале Isle of Grain, ходят под флагом Кипра.

Формально запрет британского правительства на эти танкеры не касался, но рабочие терминала все равно отказались их обслуживать, поскольку газ – российский.

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