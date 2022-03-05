Борис Джонсон: Путин загнал себя в тупик 5 5.03.2022, 10:37

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Премьер Британии сравнил правителя РФ со Слободаном Милошевичем.

Премьер Британии Борис Джонсон считает, что президент РФ Владимир Путин оказался в тупике и из-за этого лишь усилит разрушение украинских городов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News, он сказал в интервью нескольким европейским изданиям.

"Он не видит выхода из тупика, в котором он оказался, кроме как продолжать уничтожение, перемалывание невинного населения в невинных европейских городах" - сказал Джонсон.

В то же время, премьер-министр Британии отказался от создания бесполетной зоны над Украиной, чего требует украинское руководство во главе с президентом Владимиром Зеленским.

"Логика была бы, что российские самолеты будут сбиты. И это втянет нас в логику конфронтации", – сказал Джонсон. По его словам, Россию нужно убедить в сотрудничестве.

Джонсон сравнил Путина с югославским диктатором Слободаном Милошевичем.

"Существует сильная аналогия между поведением Путина и в последние годы Слободана Милошевича. Оба лидера были у власти в течение длительного времени, оба были все более автократичны и стремились укрепить свои позиции в своих странах", - пояснил Джонсон.

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