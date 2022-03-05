Глава Минобороны: Военные ресурсы вражеских войск в Украине заканчиваются 5.03.2022, 11:02

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Вскоре наступит и логистический коллапс.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечает, что военные ресурсы вражеских войск в Украине заканчиваются, затем наступит логистический коллапс.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНИАН.

"Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс. Понимая это, тенденция сдачи врага в плен растет. И не одиночных солдат, а целыми взводами. Они уже понимают, что тела тысяч их товарищей по "учениям", которые на экзамене получили 200 баллов, остались в чужой земле. Ведь Москва не признает их смертей, для Путина они пушечное мясо, расходный материал в попытке достичь своей имперской мечты. Многие из них уже поняли - их предали", - подчеркнул Резников.

Так, подчеркнул он, единственный способ для оккупанта сберечь свою жизнь - сдаться в плен.

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