Heineken прекратил экспорт в Россию из-за войны в Украине 2 5.03.2022, 11:15

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Россиян оставили без «Жигулевского».

Компания Heineken прекращает экспорт в Россию из-за войны в Украине. Все новые инвестиции в страну тоже прекратили, сообщает 24tv.ua.

В России для местного рынка Heineken производит пиво "Жигулевское" и "Оксота". С количеством около 1800 сотрудников, компания претендует на то, чтобы быть третьей по величине пивоваренной в стране.

В то же время на российский рынок приходится менее 2% мировых продаж Heineken. В заявлении пивоварни не говорится об ограничениях на местное производство.

В компании сообщили, что шокированы и расстроены разворачивающейся в Украине трагедией. Heineken продолжит пристально наблюдать за развитием событий.

Ранее к другим брендам, поддерживающим Украину в войне и закрывшим свой бизнес на территории России, присоединилась и компания Carlsberg. В общей сложности уже более 70 брендов отказались работать в дальнейшем со страной-террористкой.

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