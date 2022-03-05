Константин Боровой - военным РФ: Эта война проиграна, бессмысленно умирать за яхты и дворцы Путина

Константин Боровой - военным РФ: Эта война проиграна, бессмысленно умирать за яхты и дворцы Путина6
- 5.03.2022, 11:40
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Россию ждет позор.
Российский оппозиционный политик Константин Боровой обратился к военнослужащим РФ, передает 24tv.ua:
— Бессмысленно умирать за яхты и дворцы Путина и его окружения. Путин и его окружение – военные преступники, которые будут осуждены Международным трибуналом.
Российские военные сражаются с мирным населением
Международным трибуналом будут осуждены и те, кто совершает военные преступления в Украине. Позорно и бесчестно умирать в Украине, сражаясь с мирным населением. Необходимо проявить достоинство и перейти на сторону Украины.
Россию ждет позор
Иначе, ваш позор будет позором России в последующие сотни лет. Слава Украине, которая остановила преступника Путина.