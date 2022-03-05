Алексей Венедиктов перестал быть главным редактором «Эха Москвы»2
- 5.03.2022, 11:52
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Контракт с ним расторгли досрочно.
Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров ЗАО "Эхо Москвы" досрочно расторг с ним контракт. Он перестал быть главредом радиостанции, которую закрыли 4 марта.
Ранее Венедиктов говорил, что очередной срок его полномочий истечет в 2024 году, и тогда будут назначены выборы нового главреда.
1 марта вечером радиостанцию отключили от эфира, а ее сайт заблокировал Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры. Одновременно был заблокирован сайт телеканала "Дождь".
2 марта стали блокироваться аккаунты "Эха" в соцсетях.
3 марта утром совет директоров ЗАО "Эха Москвы" принял решение ликвидировать радиостанцию и ее сайт.