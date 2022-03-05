Сегодня в 13.00 в Вильнюсе начнется антивоенная конференция 5.03.2022, 12:02

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В эту субботу, в 13:00 в Вильнюсе состоится антивоенная конференция, в которой примут участие видные представители российской оппозиции, в том числе организаторы Форума свободной России, действующие литовские политики и представители украинской и белорусской диаспор.

Среди участников конференции: Гарри Каспаров, Евгения Чирикова, Константин Эггерт, Леонид Гозман, главный редактор Charter97.org Наталья Радина, Лилия Шибанова, Илья Пономарев, Иван Преображенский, Дмитрий Саввин и другие.

Большинство спикеров будут участвовать в мероприятии очно, часть подключится к дискуссии онлайн. Помимо представителей России и Беларуси в мероприятии примут участие литовские политики и общественные деятели.

Основные заявленные темы дискуссий: Оценка военной ситуации, влияние войны на режим в России, методы противодействия Свободного мира путинской агрессии, а также возможные практические шаги российской эмиграции по давлению на путинский режим.

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