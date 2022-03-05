«Даже безоружные бабушки выходят на защиту своих домов»
- 5.03.2022, 12:24
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Министр обороны выразил свое восхищение героизмом украинской нации.
Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам на 10 день противостояния российским оккупантам. Он выразил свое восхищение героизмом украинской нации, сообщает 24tv.ua.
"Я восхищаюсь силой украинцев в Мариуполе, Волновахе, Харькове, Чернигове, Николаеве, Херсоне и всех других городах, где сейчас труднее всего", – сказал министр.
"Мужество наших людей поразительно! Даже те, кто без оружия, бабушки, выходят на защиту своих домов", – подчеркнул Резников.
Он отметил, что проклятия на головы оккупантов сыпятся как на украинском, так и на русском языках. Ведь у нас не было и нет языковых различий.
"На всех языках оккупанту указывают направление российского военного корабля. Люди всех 100 национальностей, для которых Украина является родным домом", – подчеркнул политик.