Под Ирпенем российские войска подорвали железнодорожные пути 2 5.03.2022, 12:39

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Из-за этого сошли два вагона эвакуационного поезда.

В районе Ирпеня российские войска подорвали железнодорожные пути. В связи с этим сошли два вагона эвакуационного поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныця" и сообщение мэра Ирпеня Александра Маркушина в Telegram.

По данным УЗ, снаряд оккупационных властей повредил колею в направлении Ирпеня, в результате чего сошло два пустых вагонов, подаваемых на эвакуационный рейс в составе 5-вагонного поезда.

"Эвакуационный рейс из Ирпеня состоится другими оперативно поданными вагонами "Укрзализныци" из ближайшей возможной точки. Остальные эвакуационные рейсы следуют по графику", - сообщили в УЗ.

В то же время мэр Ирпеня сообщил, что люди, которые ожидают эвакуацию с железнодорожного вокзала Ирпеня перейти к Новоирпинской трассе (с.Романовка). Оттуда людей будут эвакуировать автобусами в Киев.

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