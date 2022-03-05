Не смотрите наверх 1 Ян Валетов

5.03.2022, 13:07

5,422

Ян Валетов

Слишком короткая память оказалась у некоторых.

Don't look up!

В новейшей истории Мюнхен случился не вчера. Мюнхен, как теперь понятно, случился еще в 2014 году. Он случился, когда вставшая с колен Россия легким движением сорокатысячной группировки отбрала у Украины часть территории, а наши союзники убедительно просили нас не стрелять. Мировое сообщество было глубоко озабочено, просто до глубины души, но и мизинцем не повело, чтобы заставить Россию вернуть украденное.

О, - сказала Россия, припудривая наглую кражу референдумом, - а так можно было? Вот и ладушки!

И случился Донбасс.

Классическое гибридное вторжение с использованием пророссийских коллаборантов, российских ДРГ, российских прокси, российских денег, российского оружия и мощной массированной российской пропаганды.

И снова коллективный Запад задумчиво почесал в затылке.

Ни санкций, ни изоляции, ни осуждения.

Полная безнаказанность.

Будапештский меморандум превратился в туалетную бумагу и все это проглотили.

Гарантии безопасности? Что вы говорите? О, мы все ужасно озабочены! Глубоко вам сочувствуем! Но ничего сделать не можем!

Вот тогда-то и случился Мюнхен, не 24.02.2022. 24 февраля мир изменился навсегда, началась война России против Украины, первая фаза третьей мировой войны.

Все просто: рождается зло, его кормят безнаказанностью под соусом озабоченности, оно вырастает, и и вот тогда-то начинается самое интересное.

Империи не исчезают сами по себе, они могут впадать в спячку, если ослабели, но, рано или поздно просыпаются и, окрепнув, начинают поглощать все вокруг.

Если бы Запад начиная с 1991 года провел полную деимпериализацию России, то сегодняшние события были бы невозможны. Россию можно было интегрировать в мировое сообщество только одним путем - выдернув ядовитые атомные зубы. Но этого не сделали, уж не знаю из каких соображений. Зато благополучно разоружили нас. Уговорили, выдав недействующие гарантии, порезали нашу боевую технику на ленточки, и оставили Украину под боком у набирающего силы монстра. Наверное, чтобы посмотреть, что из этого получится. Этакий натурный экперимент: съест или не съест?

Когда империя называет вас братьями настоятельно рекомендуется проверить боезапас и очень тщательно ухаживать за арсеналом. Рано или поздно "братья" придут. Вот, как сейчас пришли в Харьков. С крылатыми ракетами, на танках и БТР, с ударами Ураганом по жилым кварталам, и назовут вас нацистами, фашистами или бандеровцами - это как будет нужно для принуждения к братству.

Европа и США не хотят смотреть наверх. Для них проблема, которую они не хотят видеть - это несуществующая проблема. Но, делов том, что проблема от этого не рассасывается, она превращается в чудовищный нарыв, грозящий слепцам гангреной, сепсисом и смертью.

Слишком короткая память оказалась у беспечных европейцев и американцев. Они забыли о том, как Россия, не прожевав до конца гуманитарные "ножки Буша", боролась в "молдавскими фашистами", как рвали на части Грузию, как стирали с лица мятежный Грозный.

И был 2014-й год, и российские регулярные войска уже вторгались на территорию Донецкой и Луганской областей, убивая украинских военных в Дебальцево и Иловайске, расстреливая украинские войска из РСЗО с территории РФ. И сбивали пассажирские самолеты, если кто подзабыл про судьбу рейса МН-17!

Сегодня снова под ударом Украина.

Уже не часть её, а вся страна, от восточных до западных границ. Ракеты, кассетные боеприпасы, вакуумные бомбы - все это применяется агрессором по гражданской инфраструктуре, по некомбатантам, по школам и жилым домам.

А коллективный Запад по-прежнему не хочет смотреть наверх. "НАТО не является стороной конфликта“ говорит Столтенберг..

Открою секрет: Украина тоже не является стороной конфликта. Она в этом случае жертва российской агрессии.

Несомненно, мы получаем от Европы и США значительную военную и финансовую помощь. У нас есть убедительная моральная поддержка - и это прекрасно. Все, что делается, делается очень оперативно, своевременно и хорошо, но ...этого недостаточно.

Мы имеем дело с жестоким, безумным и совершенно безнравственным врагом, договоры с которым не стоят бумаги, на которой они написаны. Он не собирается останавливаться. Все заявления и резолюции ООН, все ультиматумы от мирового сообщества совершенно бесполезны. ООН - это организация для порядочных людей, но совершенно беззубая и аморфная структура для решения конфликтов в горячей фазе. Поэтому нам не на кого полагаться - только на себя самих.

Украина воюет так, как Израиль в войне Судного дня - свирепо и отчаянно бьется за каждый метр территории. Каждый боец понимает, что речь идет о самом существовании государства, о его независимости, о субъектности Украины в будущем. В войне, развязанной душевнобольным диктатором с мирной европейской страной, наше поражение, как и наша победа, это не только наше поражение и наша победа.

Это победа демократического будущего человечества над имперской диктатурой прошлого. Именно перед этим выбором стоят сейчас Европа и США, а не перед выбором вступать или не вступать в конфликт на стороне Украины.

Закрывать нам небо сейчас - это закрывать небо себе в недалеком будущем. Потому что Украина - это форпост, отделяющий "русский мир по-путински“ от цивилизованного мира. И если падет Украина, то ужас, который вы сейчас видите по телевидению, будет происходить уже под вашими окнами.

Кто будет следущим объектом для принуждению к миру, к дружбе, к любви? Где именно пройдут пресловутые красные линии? По Польше? По Балтийским странам? Или по Финляндии и Швеции? Я не знаю - знает только Путин и его воспаленное воображение.

НАТО испугано. НАТО боится безумца с ядерной кнопкой и мы их понимаем. А вот Европа и США все еще не поняли, что если они не придут на эту войну, то война все равно придет к ним. Через время. Возможно, очень скоро. И только тогда они вспомнят о том, сколько шансов остановить сумасшедшего диктатора они упустили. Но будет уже поздно. И глубокая озабоченность никому не поможет! Мне кажется, что из всех европейских партнеров Украины только Польша понимает, к чему катится ситуация и не хочет повторения 1939. Остальная Европа остается беспечной, она, как Чемберлен, надеется умиротворить попробовавшего крови зверя, забыв об печальном историческом опыте.

Что ж, ваше право пока не смотреть наверх, господа союзники! Ничего хорошего там нет! Там - в небе - русские самолеты, и бомбят они пока не вас, а Украину. Пока они убивают наших сограждан, наших жен и детей.

Но это только пока.

Ян Валетов, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».