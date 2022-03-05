Премьер Польши призвал ввести ввести по-настоящему сокрушительные санкции против РФ 5.03.2022, 13:13

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МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ

«Золотая клетка», в которую заперлись Путин и его олигархи, должна быть демонтирована.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий призывает западных партнеров ввести по-настоящему сокрушительные санкции против РФ, которые нельзя было бы обойти.

Об этом сообщает RMF24.

"Я призываю наших западных партнеров не прятаться за ширму эгоизма. Это издевательство, что Сбербанк и Газпромбанк не исключены из SWIFT. Сегодня украинцы борются и за наш суверенитет, за нашу независимость", - заявил Моравецкий.

Глава польского правительства подчеркнул, что постоянно контактирует с лидерами Западной Европы. Он объявил, что в ближайшее время отправится в Лондон на переговоры с премьер-министром Борисом Джонсоном и в Париж на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Это очень конкретные разговоры о том, как остановить Путина. И на это один ответ: мы, Запад, можем остановить это с помощью сокрушительных, суровых, универсальных санкций, которых они не смогут избежать", - сказал Моравецкий.

Он подчеркнул, что "золотая клетка, в которую заперлись Путин и его олигархи, должна быть демонтирована".

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