Премьер Польши призвал ввести ввести по-настоящему сокрушительные санкции против РФ
- 5.03.2022, 13:13
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«Золотая клетка», в которую заперлись Путин и его олигархи, должна быть демонтирована.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий призывает западных партнеров ввести по-настоящему сокрушительные санкции против РФ, которые нельзя было бы обойти.
Об этом сообщает RMF24.
"Я призываю наших западных партнеров не прятаться за ширму эгоизма. Это издевательство, что Сбербанк и Газпромбанк не исключены из SWIFT. Сегодня украинцы борются и за наш суверенитет, за нашу независимость", - заявил Моравецкий.
Глава польского правительства подчеркнул, что постоянно контактирует с лидерами Западной Европы. Он объявил, что в ближайшее время отправится в Лондон на переговоры с премьер-министром Борисом Джонсоном и в Париж на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Это очень конкретные разговоры о том, как остановить Путина. И на это один ответ: мы, Запад, можем остановить это с помощью сокрушительных, суровых, универсальных санкций, которых они не смогут избежать", - сказал Моравецкий.
Он подчеркнул, что "золотая клетка, в которую заперлись Путин и его олигархи, должна быть демонтирована".