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Украинские ПВО сбили еще один российский самолет в окрестностях Чернигова

  • 5.03.2022, 13:16
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Украинские ПВО сбили еще один российский самолет в окрестностях Чернигова

Об этом сообщило Оперативное командование ВСУ «Север».

Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один российский самолет в окрестностях Чернигова. Подробностей пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Север".

"Только что в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик. Подробности потом", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня украинские войска уничтожили очередной российский вертолет , а Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео этого момента.

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