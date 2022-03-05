Экономист: Новые санкции приведут к экспортному шоку и падению ВВП Беларуси 3 5.03.2022, 13:19

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Обесценивание белорусского рубля ускорится.

Курс белорусского рубля находится только на первом этапе своего падения. Пока его снижение – всего лишь реакция на падение российского рубля. А реакция на санкции против Беларуси еще впереди.

Такое мнение «Филину» высказал старший научный сотрудник BEROC (Киев) Дмитрий Крук.

Западные страны признали Беларусь соучастницей российской агрессии против Украины и уже ввели несколько новых пакетов санкции против нее.

24 февраля Соединенные Штаты наложили ограничения на «Белинвестбанк», «Банк Дабрабыт» и ряд оборонных предприятий (МЗКТ, «Интеграл», АО «558 авиаремонтный завод» и т.д.).

2 марта ЕС запретил импорт белорусских древесины, цемента, железа и стали, резиновых изделий. Запрещается экспорт товаров и технологий двойного назначения и сопутствующих услуг.

Вводятся ограничения на торговлю товарами для табачной продукции, минеральным топливом, битуминозными веществами, газообразными углеводородами, хлоридом калия, древесиной, цементом, железом и сталью, продуктами из резины.

3 марта Всемирный банк опубликовал заявление, в котором сказано о прекращении им финансирования всех своих программ в Беларуси.

– Пока что, это самые серьезные санкции, с которыми Беларусь сталкивалась, – сказал «Филину» экономист Дмитрий Крук. – Новые санкции, по сути, блокируют подавляющую часть потенциального экспорта в страны Евросоюза.

Плюс накладывают огромные риски на транспортные и логистические контракты. Само наличие санкциий в отношении широкого спектра белорусских товаров порождает побочные последствия: с белорусскими фирмами-резидентами в принципе будут опасаться иметь дело.

А наличие белорусских банков в санкционном списке (пускай ограничения не самые жесткие – их не отключают от SWIFT) порождают страхи по работе с белорусскими контрагентами.

Новые санкции против Беларуси – это, во-первых, огромнейший экспортный шок, с каким Беларусь еще не сталкивалась. Период пандемии апреля-мая 2020 года, по сравнению с ним, покажется легким испугом.

Во-вторых, эти санкции бьют по предложению: многие комплектующие, сырье, материалы могут оказаться недоступными для белорусских предприятий.

В-третьих, побочным последствием стало желание к релокации, эмиграции из Беларуси, которое затрагивает передовые направления в бизнесе – не только IT. Это означает сворачивание и ограничение производства в Беларуси. Вероятно, эти фирмы продолжат деятельность, только они уже будут создавать не валовый внутренний продукт Беларуси, а ВВП другой страны.

Все в сумме это станет очень серьезным шоком для экономики. Оперировать цифрами пока сложно, но если использовать сопоставление, то я отталкивался бы от результата в самые жесткие месяцы для белорусской экономики в период пандемии – апрель-май 2020 года. Но тогда шок тянулся несколько месяцев, а сейчас велика вероятность, что шок затянется на очень долгий период.

Думаю, речь может идти о сокращении ВВП как минимум на 10% – на протяжении нескольких ближайших месяцев.

Плюс уже проявляются финансовые шоки.

Мы только в начале пути по падению курса белорусского рубля. Произошедшее с обменным курсом – это пока всего лишь реакция на падение российского рубля. А реакция на санкции против Беларуси, блокировку ее экспорта еще впереди.

Боюсь, рост цен также только на первой фазе. Неопределенность и риски фирмы вынуждены будут переносить в цену, другого выхода нет. Альтернатива: ничего не производить и обанкротиться.

Эти осязаемые последствия будут проявляться уже в ближайшее время. Когда граждане Беларуси могут ощутить падение уровня жизни? Думаю, это вопрос нескольких недель.

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