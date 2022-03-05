Секретарь СНБО: Оккупанты блокируют открытие «зеленых коридоров» и не пропускают гуманитарную помощь 2 5.03.2022, 13:25

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фото: reuters

Россия нарушает договоренности по предотвращению гуманитарной катастрофы.

Российские оккупанты нарушают достигнутые договоренности, в частности, блокируют открытие «зеленых коридоров» и не пропускают гуманитарную помощь. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает zn.ua.

«Десятый день Героического Национального сопротивления! Весь сектор безопасности и обороны Украины дает достойный отпор московским оккупантам по всем направлениям. Российские оккупационные войска перешли к открытой тактике террора, наносят путинские «точечные удары» по гражданскому населению и критической инфраструктуре», – сообщил Данилов.

Он отметил, что целью таких действий врага является устрашение населения, создание паники, слом нашей воли к сопротивлению.

«Подлый и коварный враг нарушает достигнутые договоренности – блокирует открытие «зеленых коридоров», не допускает гуманитарные грузы, но при этом делает попытку создать фальшивую картинку «радостной встречи» оккупантов местными жителями. Но дешевые трюки российских пропагандонов провалились. Героический Херсон отказался участвовать в шоу под названием «увольнения», устроенном московскими подонками», – отметил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что держат оборону Харьков и Мариуполь – ключевые города сдерживания российского агрессора на Юге и Востоке. Готовятся к обороне Николаевщина и Одесса.

«Можно ожидать проведения дополнительной мобилизации на россии, что значительно усложнит внутриполитическую ситуацию. Зомбированное российское общество готово кричать: «Можем повторить», но умирать за путинские фантазии оно не готово, в отличие от украинцев, готовых убивать за свою свободу и свою землю», – добавил Данилов.

По его словам, усугубляет ситуацию в России прибытие в регионы «груза 200» – масштабы жертв среди российских военнослужащих вызывают шок и панику. Ужесточаются тенденции отказа и уклонения от участия в боевых действиях в Украине среди военных страны-террориста.

«Поэтому наш курс неизменен: «русский корабель идёт…» и его скорость будет стремительно расти. Укрепляется ТРО, армия пополняется свежими резервами из состава высокомотивированных и очень взбешенных украинцев, союзники оказывают помощь, население полностью доверяет и поддерживает своего Президента», – добавил Данилов.

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