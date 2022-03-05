Украинские войска пошли в контрнаступление под Харьковом и сожгли большое количество техники РФ 2 5.03.2022, 14:01

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Мобилизованные оккупантами жители Донбасса оставили позиции на этом участке.

Украинские войска пошли в контрнаступление под Харьковом. Об этом сообщают Сухопутные силы ВСУ в Facebook, передает liga.net.

Отмечается, что контрнаступление под Харьковом стало возможным из-за несокрушимости украинского народа, отсутствия резервов, деморализацию и отход подразделений российских оккупантов.

В частности пособники оккупантов из Донбасса начали покидать российские подразделения и возвращаться домой.

О контратаке под Харьковом заявил в обращении и президент Владимир Зеленский. По его словам, украинские силы также удерживают Николаев, Киев, Черниговскую, Сумскую области, Донбасс.

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