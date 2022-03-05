Оккупанты открыли огонь и сорвали эвакуацию Мариуполя 5 5.03.2022, 14:22

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Российские войска ведут огонь по жилым кварталам города.

Российская сторона нарушила договоренности о "зеленом коридоре" из Мариуполя и начала обстрел, эвакуация переносится.

Об этом со ссылкой на Мариупольский горсовет сообщает pravda.com.ua.

"В связи с тем, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения переносится.

Просим всех мариупольцев расходится и следовать в места укрытий. Дополнительная информация о эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с Российской Федерацией о установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора.

Также информировать жителей города будут полицейские с помощью громкоговорителей”, — заявили в Мариупольской горсовете.

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