Оккупанты открыли огонь и сорвали эвакуацию Мариуполя

Оккупанты открыли огонь и сорвали эвакуацию Мариуполя5
- 5.03.2022, 14:22
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Российские войска ведут огонь по жилым кварталам города.
Российская сторона нарушила договоренности о "зеленом коридоре" из Мариуполя и начала обстрел, эвакуация переносится.
Об этом со ссылкой на Мариупольский горсовет сообщает pravda.com.ua.
"В связи с тем, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения переносится.
Просим всех мариупольцев расходится и следовать в места укрытий. Дополнительная информация о эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с Российской Федерацией о установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора.
Также информировать жителей города будут полицейские с помощью громкоговорителей”, — заявили в Мариупольской горсовете.