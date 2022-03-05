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СМИ: СБУ во время задержания застрелила украинского переговорщика в Гомеле

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  • 5.03.2022, 14:53
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СМИ: СБУ во время задержания застрелила украинского переговорщика в Гомеле

Его подозревали в госизмене.

СБУ застрелила при задержании члена украинской переговорной делегации в Гомеле Дениса Киреева. Его подозревали в государственной измене, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на высокопоставленные источники в силовом блоке.

По словам собеседников издания, у Службы безопасности были четкие данные государственной измены Киреева, в том числе телефонные переговоры. Эту информацию подтвердил народный депутат Александр Дубинский.

Киреев был членом украинской делегации во время переговоров с Россией 28 февраля. Он был экспертом банковского сектора с опытом работы более 20 лет.

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