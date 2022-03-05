Власти Италии арестовали две виллы российского пропагандиста Владимира Соловьева 12 5.03.2022, 14:57

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Владимир Соловьев

Среди них — знаменитый особняк на озере Комо.

Власти Италии наложили арест на недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, попавших в санкционные списки ЕС из-за российского вторжения в Украину.

Речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо, а также об особняке Усманова на Сардинии, пишет газета La Repubblica.

Напомним, ранее правоохранители во Франции и Германии арестовали яхты российских олигархов.

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