Власти Италии арестовали две виллы российского пропагандиста Владимира Соловьева

Власти Италии арестовали две виллы российского пропагандиста Владимира Соловьева12
- 5.03.2022, 14:57
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Среди них — знаменитый особняк на озере Комо.
Власти Италии наложили арест на недвижимость российского бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева, попавших в санкционные списки ЕС из-за российского вторжения в Украину.
Речь идет о двух виллах Соловьева на озере Комо, а также об особняке Усманова на Сардинии, пишет газета La Repubblica.
Напомним, ранее правоохранители во Франции и Германии арестовали яхты российских олигархов.