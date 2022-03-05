«Потом смеялся: в камеру зашел как домой!» 1 5.03.2022, 15:18

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Анатолий Шелкович

Друг Анатолия Шелковича рассказал подробности о его последних «сутках».

Автор культовой фразы про «помидоры со сметаной» Анатолий Шелкович вышел на свободу 4 марта.

Подробности его задержания и отсидки «Нашей Ниве» рассказал близкий друг Анатолия:

«Пришли за ним домой, двое милиционеров в форме. Сказали, нужно поехать на профилактическую беседу. Анатолий говорит: так заходите, пообщаемся, нет, говорят, надо в РОВД. Забрали его, в РОВД дали подписать какую-то бумажку, что провели профилактическую беседу и сразу составили протокол за неповиновение.

Ночь в РОВД, после суд по скайпу, после Окрестина. Там попал в ту же камеру, в которой раньше сидел, представляете? Потом смеялся: зашел как домой! Оказалось, там были люди, которым бывшие сокамерники Шелковича о нем рассказывали, так его даже узнали.

Снова камера была перенаселена, спали на полу. Передач, матрасов — ничего. Единственное, что позволили получить Анатолию, это лекарство от жены. По ночам всех по два раза поднимали, заставляли называть фамилию.

А перед референдумом вывезли в Жодино. Там также перенаселенная камера: на 6 мест сначала 12, после 14 человек. Как говорит Анатолий, было не тяжелее, все же 15 суток — не 60».

Во время суток Анатолий Шелкович узнал о том, что Россия напала на Украину. Рассказал об этом один из тех, кто попал в камеру.

«Анатолий говорит, поверил — за решеткой о таком не шутят, потому что могут и морду набить. Он говорит — это война, какая там «спецоперация», нельзя говорить о черном, что это белое. Люди же понимают, что происходит. Видят, что Россия принуждает к миру, разбомбив все вокруг — ничего себе, мир! — говорит друг Шелковича.

— Но наше с Анатолием поколение видело, что повсюду написано, что мы за мир, но втихую воевали в Афганистане, Вьетнаме. Поэтому для него война России с Украиной шоком не стала. Трагедия — да. Он против любой войны, всегда считал, что можно в любой ситуации сесть и договориться».

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