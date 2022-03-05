Российский «Аэрофлот» останавливает с 8 марта все зарубежные рейсы

Российский «Аэрофлот» останавливает с 8 марта все зарубежные рейсы12
- 5.03.2022, 15:57
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Лететь россиянам больше некуда.
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что с 8 марта временно останавливает все международные рейсы, кроме полетов в Беларусь,«в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов». Об этом говорится в заявлении перевозчика, передает meduza.io.
Ограничения также затронут международные направления авиакомпаний «Россия» и «Аврора» (рейсы в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999).
С 6 марта «Аэрофлот» перестанет пускать на международные рейсы пассажиров, с билетами в обе стороны, если обратный рейс запланирован на даты после 8 марта. Пассажиров с билетами в одну сторону и вылетом из России будут допускать к рейсам до момента прекращения полетов.
Такое решение объяснили «снижением рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию» для клиентов авиакомпании. Пассажиры отмененных рейсов смогут оформить полный возврат билета.