Киев сотряс мощный взрыв 7 5.03.2022, 16:03

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Оккупанты не прекращают попыток захватить столицу Украины и атакуют город ежедневно.

В субботу, 5 марта, в украинской столице произошел мощный взрыв, который слышали на правом берегу.

Как сообщают Телеграм-каналы, вероятно, была сбита вражеская ракета. Сейчас информация уточняется, сообщает unian.net.

"Киевский движ" пишет: "По предварительной информации, была сбита ракета, информация уточняется". Также опубликовано видео, в котором отчетливо слышен очень громкий взрыв.

Как сообщает "Украина 24", в Святошинском районе Киева ракета прилетела в жилой квартал.

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