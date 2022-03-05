Киев сотряс мощный взрыв

Киев сотряс мощный взрыв7
- 5.03.2022, 16:03
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Оккупанты не прекращают попыток захватить столицу Украины и атакуют город ежедневно.
В субботу, 5 марта, в украинской столице произошел мощный взрыв, который слышали на правом берегу.
Как сообщают Телеграм-каналы, вероятно, была сбита вражеская ракета. Сейчас информация уточняется, сообщает unian.net.
"Киевский движ" пишет: "По предварительной информации, была сбита ракета, информация уточняется". Также опубликовано видео, в котором отчетливо слышен очень громкий взрыв.
Как сообщает "Украина 24", в Святошинском районе Киева ракета прилетела в жилой квартал.