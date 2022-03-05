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Под Харьковом лежат горы разбитой техники оккупантов

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  • 5.03.2022, 16:10
  • 7,746
Под Харьковом лежат горы разбитой техники оккупантов

Машины Z дальше не едут.

Военный ВСУ показал горы разбитой техники оккупантов, которая скопилась на окраинах города Харьков.

Видео поделились Вооруженные силы Украины, передает rbc.ua.

"Сейчас покажу, как должен выглядеть российский оккупант на территории Украины... Кто боится этих машин с буквами Z, вот смотрите, они все стоят позади, дальше они ехать пока не собираются", - рассказывает наш боец.

Отметим, что по состоянию на 5 марта враг потерял на территории Украины уже более 10 тысяч личного состава.

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