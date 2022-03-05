Яблоку негде упасть: тысячи жителей Запорожья пришли записаться в территориальную оборону 3 5.03.2022, 16:19

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Сильное видео.

Из-за наступления России на Украину возросло количество добровольцев в территориальной обороне городов. Только в Запорожье в военкоматы пришли тысячи человек, передает 24tv.ua.

Тысячи мужчин прибыли в центры комплектования в Запорожье, чтобы присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. Добровольцы будут приобщаться к службе в территориальной обороне.

В сети обнародовали видео, где видно количество желающих вступить в ряды теробороны. Мужчины хотят получить оружие и защищать свой город.

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