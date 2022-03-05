Вадим Прокопьев: Белорусы откроют второй фронт в пользу Украины 5.03.2022, 16:25

4,198

Вадим Прокопьев

Сотни белорусских добровольцев уже воюют на стороне украинцев.

Известный белорусский общественный деятель и бизнесмен Вадим Прокопьев дал интервью каналу Украина 24.

— Мы приветствуем белоруса, который приехал в Украину воевать на нашей стороне.

— Насчет того, что я приехал в Украину воевать — это немного преувеличение. Я пока не приписан к воинскому подразделению, я работаю на информационном фронте. И мы постараемся массово вещать на Беларусь, так, чтобы (белорусские военные — ред.) сдавались в плен, чтобы переходили на нашу сторону, чтобы они правильно поступали в случае, если им отдадут приказ о наземном наступлении. Мы также собираем белорусских добровольцев. Сейчас наконец-то мне удалось выйти на командира Иностранного легиона. Нам нужно 300 добровольцев, я сейчас буду делать призыв.

Кроме того, в рядах вооруженных сил Украины уже находится более 200 белорусов, и, к сожалению, мы понесли потери. Вчера погиб белорус, позывной — «Литвин». Кроме того, много белорусов работает в тылу. Мы сделали клич, оказалось, что 5700 человек помогает украинцам в тылу.

— Скажите, как вы оцениваете шансы того, что белорусская армия попробует войти в эту войну на стороне России. Понятно, что у Лукашенко нет выбора. Но видя, что творится с российскими войсками в Украине, вряд ли он будет посылать на верную смерть белорусскую армию.

— Он чувствует, что эти войска развернутся против него в какой-то момент. Поэтому я пока беру на себя много и оцениваю вероятность наземного вторжения как небольшую. Я знаю, что с белорусских авиационных баз летают самолеты. Известен список летчиков, я верифицирую этот список летчиков через киберпартизан. И мне кажется, что там находятся российские летчики на белорусских аэродромах. Вероятность наземного вторжения (белорусской армии — ред.) оцениваю как низкую. Нам поступают данные о крайне низком моральном духе белорусских воинов, они готовы увольняться, сниматься с контракта. Я надеюсь, что мы этого вторжения не допустим вместе. А если это вдруг начнется, я полагаю и предрекаю массовый переход в плен или на сторону украинцев.

— Какое настроение среди мирных граждан Беларуси? Потому что сейчас время, если не делать восстание, то хотя бы четко заявить свою позицию и начать мирным способом блокировать выезды с военных баз и таким способом не дать белорусам умирать.

— Я хочу извинится перед всеми украинцами и взять кусок стыда на себя. Но вы должны понимать, что страна оккупирована, что оккупируют всех, арестовывают быстро всех. Я понимаю, когда нам говорят: посмотрите кадры из Харькова, когда мирные люди выходят против танков. Беларусь не в том положении, 800 человек арестовано за последнюю акцию. То, что страна оккупирована, необходимо понимать. Я думаю, что развитие событий подскажет нам, какие действия мы можем предпринять. Я точно так же думаю, что если бы существовали белорусские вооруженные силы в составе ВСУ, то все, что нам нужно — снабдить нас оружием. Снабдить нас оружием — и мы будем готовы открыть второй фронт. Гражданское сопротивление чрезвычайно подавлено, это очень сложно. И когда Дмитрий Гордон говорит «шо ж вы не бежите и не бьете их там, посмотрите, как украинцы это делают», он немножко лукавит. Сейчас не время ссориться, сейчас время плечом к плечу стоять с украинцами. И тем не менее Дмитрий Гордон сделал у Лукашенко очень сливочное, очень подхалимское интервью в свое время. Сейчас у меня к нему ноль претензий, это достойнейший человек. Кроме того, Украина покупала электроэнергию и нефтепродукты ровно тогда, когда нам нужно было торговое эмбарго. Вычеркнули. Снабдите нас оружием, дайте нам немного сил, народ будет за нами. Мы откроем второй фронт.

— Хотелось бы верить, что второй фронт будет открыт. Но, честно говоря, нам тут не совсем понятен страх белорусов. Мы слышим также и про страх россиян выступать против. Но если положить на весы 15 суток ареста за митинг и смерть в украинском лесу, то логичней же было бы выбрать арест, а не смерть. Почему люди боятся выбирать эту опцию?

— Я думаю, мы еще увидим большое количество таких людей. Я с болью в сердце говорю, что должно произойти какое-то событие, какая-то неприятность должна произойти на территории Беларуси. Тогда будет массовый гражданский протест. Но если этот массовый гражданский протест не будет поддержан силой, мы опять захлебнемся. Нас опять рассадят по тюрьмам, дадут бешеные сроки и кого-нибудь расстреляют. Я несу часть стыда за белорусов, но пожалуйста поймите и нас. Этот гражданский протест, я думаю, мы еще увидим.

— Хочется верить, что мы это еще увидим. Очень не хочется иметь белорусов как еще одних врагов. Пока что мы еще не перешли эту черту, после которой будет разрыв всех отношений. Если белорусская армия перейдет границу, то вы же понимаете, что это уже фактически все.

— Мы готовы к сценарию, когда белорусы, которых заставили выйти против украинцев, будут переходить на эту сторону. Я уверен, что мы сможем этого добиться. Наверное, мы увидим еще и гражданский протест. Все, чем мы можем помочь украинцам, мы делаем. 300 добровольцев готовы присоединиться к Иностранному легиону. Я думаю, что наши оппозиционные штабы должны взять на себя ответственность и действовать точно так же.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».