В регионах России «груз 200» из Украины вызывает шок и панику 2 5.03.2022, 16:59

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Среди военных РФ участились отказы выезжать в зону боевых действий.

Сегодня, 5 марта, на десятый день противостояния украинских войск российским оккупантам, войска режима Кремля деморализованы, часто отказываются воевать, много погибших. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает liga.net.

"Усугубляет ситуацию в России прибытие в регионы "груза 200" – масштабы жертв среди российских военнослужащих вызывают шок и панику. Ужесточаются тенденции отказа и уклонения от участия в боевых действиях в Украине среди военных страны-террориста", – сказано в сообщении.

По словам Данилова, не исключено, что в России могут объявить дополнительную мобилизацию – это усложнит ситуацию внутри страны-агрессора.

Секретарь СНБО подчеркнул, что "зомбированное российское общество готово кричать: "Можем повторить", но умирать за путинские фантазии оно не готово". В отличие от украинских военнослужащих, добавил он, которые готовы убивать российских оккупантов "за свою свободу и свою землю".

Украинские власти приняли решение отдавать пленных российских солдат их матерям, если те лично приедут за ними в Киев.

Минобороны РФ впервые признало свои потери на войне, развязанной Путиным в Украине, но приуменьшило их в 12 раз.

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