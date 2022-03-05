Представитель Госдепа США: Белорусы не виноваты в том, что Лукашенко поддерживает Путина 1 5.03.2022, 17:09

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Весь мир видел, как белорусы протестовали против войны.

Официальный представитель Государственного департамента США Андреа Калан находится сейчас в Брюсселе, где 4 марта проходила встреча министров иностранных дел стран НАТО. В интервью журналистке «Белсата» Алине Ковшик представитель Госдепартамента США заявила, что белорусский народ не виноват в войне, которую развязал Путин при поддержке Лукашенко.

– Госпожа Андреа, мы сталкиваемся с очень большой проблемой в связи с тем, что белорусов стали воспринимать как агрессоров. Хотелось бы, чтобы наши партнеры и друзья понимали, что белорусы – это не Лукашенко. Как к этому относится Госдепартамент США?

– Да, мы видим что агрессия исходит от президента Путина и Лукашенко, который сотрудничает с Путиным. США прекрасно видит, что это не белорусский народ, что белорусский народ не виноват в этом, как и российский народ. Решение об этой войне принимал президент Путин при поддержке Лукашенко.

– Есть ли у США конкретная позиция по Беларуси? Общаетесь ли вы сейчас с официальным Минском? Пытаетесь ли навязать какие-то контакты? Ведь мы видим, что, несмотря на сильное давление со стороны Москвы, белорусские войска все-таки не вошли в Украину.

– США всегда поддерживают дипломатию. Мы считаем, что дипломатия – это наилучший способ положить конец кризису. Именно по этой причине госсекретарь Энтони Блинкен приехал в Брюссель, чтобы встретиться в штаб-квартире НАТО с министрами иностранных дел стран Альянса. Будет также встреча с министрами стран G-7 и другие встречи.

Мы всегда за дипломатию и готовы вести ее с любой страной. Как вы видели, до вторжения России в Украину госсекретарь Блинкен готов был встречаться с министром Лавровым, чтобы обсуждать ситуацию. Но дипломатия не может осуществляться под дулом пистолета. Сначала нужно знать взгляд России, которая использует территорию Беларуси, чтобы нападать на Украину – и это надо остановить. И нужно, чтобы войска были выведены из Украины – только после этого можно начинать настоящую дипломатию.

– Имеете ли вы сейчас какие контакты с Александром Лукашенко?

– В данный момент госсекретарь сосредоточен на встрече с Альянсом – партнерами и союзниками. Потому что нам нужно, чтобы был единый ответ. Видим, что украинская сторона встречается с российской в Беларуси. И будем приветствовать тот факт, если будет найдено дипломатическое решение. Но, опять же, для того, чтобы дипломатическая встреча имела успех, нужно, чтобы ситуация была деэскалирована и чтобы Россия вывела войска из Украины.

– Говорят, что некоторые посольства прекращают выдачу виз белорусам. Какова позиция США по этому поводу и могут ли белорусы рассчитывать на то, что американские визы останутся для них доступными?

– Могу заверить, что американские визы – доступны. Да, их сложно получить в некоторых посольствах, потому что или эти посольства временно не работают, или дипломаты вынуждены были уехать, но если белорусы хотят получить визы в Америку, могут обратиться в любое посольство и подать заявку там, в другой стране.

Я просто хочу подчеркнуть, что мы видели, как белорусы вышли на улицы, чтобы протестовать против войны. И еще раз подчеркиваю: белорусы невиновны в том, что Лукашенко поддерживает в войне Путина. Это все – на совести Лукашенко и Путина. Я благодарю тех белорусов, которые вышли и показали свою поддержку украинцам.

– Действительно, многие белорусы поддерживают и помогают украинцам, а некоторые уже воюют на стороне Украины. Есть солидарность. И хотелось бы, чтобы пропаганде не удалось разлучить наши народы, так как белорусы очень дружественно относятся к украинцам.

– Да, и мы видим, что, к сожалению, очень много дезинформации со стороны России. И мы пытаемся делать все возможное, чтобы люди получали правдивую информацию. Но там прекращают доступ к Фейсбуку, Твиттеру и к другим площадкам. Вчера закрыли «Эхо Москвы» и «Дождь». И в Беларуси мы видим такую же ситуацию, когда независимые СМИ не могут работать внутри страны. Очень рада, что ваш канал имеет возможность освещать ситуацию в Украине.

Российская сторона говорит, что это не война, а специальная военная операция, но те кадры, которые мы видим из Украины, говорят о том, что это настоящая война: люди страдают, младенцы, которые должны находиться в комнатах интенсивной терапии в больницах – сейчас в подвалах и бомбоубежищах. Ситуация очень тревожная. И важно, чтобы люди могли видеть, что происходит на самом деле.

– Как сейчас выглядит ваше сотрудничество с союзниками по НАТО? Собираетесь ли вы усилить восточный фланг альянса? Насколько много техники и военных планируете сюда перебросить?

– Именно для этого госсекретарь Блинкен и приехал сюда –ждем результатов этой встречи. Каждая страна НАТО поддерживает Украину, выделяет технику или оборудование. США несколько дней назад выделили еще 350 млн долларов на оборону Украине. Предоставляется и гуманитарная помощь: в эти выходные США выделили на это 54 млн долларов – на теплые одеяла, медикаменты, питьевую воду.

Так что союзники работают бок о бок. И это очень важно – показать Путину, что мы все вместе против его войны и что мы все поддерживаем Украину. И мы будем усиливать эту поддержку в будущем. И будем усиливать наши меры против Путина и Кремля в случае, если агрессия будет продолжаться.

– Как вы оцениваете риск того, что эта война превратится в войну России с НАТО?

– Для этого мы встречаемся и работаем. Чтобы положить конец кризису в Украине. Потому что война Путина – это угроза не только Украине, а всей Европе и миру. Существуют нормы и международное право. И решение Путина начать войну – это прямое нарушение этих норм.

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