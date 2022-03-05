Российские олигархи вывозят имущество в ОАЭ 9 5.03.2022, 17:52

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Представители российской элиты панически отправляют чартерные рейсы в Дубай.

С момента объявления Россией войны Украине представители российской элиты начали вывозить имущество, среди которого ценные картины, в Объединенные Арабские Эмираты, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в разведке.

В течение войны в Украине в Дубай уже совершили рейсы олигархи из ближайшего окружения президента страны-агрессора.

28 февраля из Ниццы в Дубай прилетел самолет Bombardier Global 5000, которым пользуются братья Ротенберги.

26 февраля перелет Москва-Дубай-Москва в течение одного дня совершил самолет Bombardier Global 5000 олигарха Юрия Трутнева.

Самолет Романа Абрамовича Boeing 787-8 Dreamliner дважды летал в Дубай. Впервые 28 февраля. 4 марта он вернулся в Москву и в тот же день снова вылетел в Дубай.

24 февраля в Дубай также прилетел борт Bombardier Global 7500, которым пользуется олигарх Сергей Чемезов. Самолет вылетел из Москвы, произвел стыковку в Тель-Авиве и вылетел в Эмираты. 3 марта борт вернулся в Москву.

Этой ночью в ОАЭ вылетел самолет Министерства обороны РФ.

Кроме того, 4 марта около полуночи из военного аэродрома Чкаловский в московской области вылетел самолет Ту-154М с бортовым номером RA-85041 и утром 5 марта самолет совершил посадку в аэропорту Абу-Даби.

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