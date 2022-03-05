Валерий Карбалевич: Прилетел «черный лебедь» 1 5.03.2022, 18:33

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Валерий Карбалевич

Когда в Беларуси «выстрелит»?

Политолог Валерий Карбалевич считает, что война стала «черным лебедем» для режима, пишут «Свободные новости»:

— Прежде всего, втягивание Беларуси в российскую войну в Украине было очень болезненно воспринято обществом, взбудоражило его. В итоге инстинкт самосохранения граждан оказался сильнее страха. Война становится тем болевым порогом, который общество не в силах перенести. К тому же этот антивоенный синдром подпитывается протестным потенциалом из-за неразрешенного политического кризиса 2020 года и возмущения полуторагодовыми репрессиями.

Это неприятие белорусского общества войны почувствовал и Лукашенко. Его последние заявления о том, что белорусская армия не собирается участвовать в войне в Украине, становятся более однозначными. Ведь раньше, например 24 февраля, он говорил, что дескать, посмотрим, если надо, будем воевать на стороне России. Сейчас он утверждает: «Белорусская армия в спецоперации никакого участия не принимала и принимать не намерена. Просто нет необходимости в этом… У меня нет никакой необходимости и желания посылать их куда-то на какую-то войну».

Возможно, здесь сработал еще один фактор. В начале кампании Лукашенко, вслед за Путиным, рассчитывал, что она закончится быстро, Россия одержит скорую победу. В интервью Владимиру Соловьёву он заявил, что война продлится 3–4 дня. И всегда почетно присоединиться к победителю, получая заслуженные лавры и дивиденды.

А теперь выясняется, что эта военная авантюра затянется надолго. И ее последствия только негативные. Может поменяться личный статус Лукашенко. Одно дело — образ жестокого диктатора, нарушающего права собственных граждан. Другое дело – соучастие в агрессии. Путин уже объявлен военным преступником. Оказаться в этом ряду – неблагодарная перспектива.

Плюс ко всему, большой эффект произвели экономические санкции Запада против России. Вследствие чего РФ, долгое время являвшаяся фактором поддержки белорусской социальной модели, спасительницей режима Лукашенко, теперь на глазах превращается в источник больших проблем для Беларуси.

Поэтому теперь Лукашенко хотел бы по возможности соскочить. Очень знаменательно, что сейчас он пытается получить максимальный политический капитал от того, что в Беларуси проходят переговоры делегаций России и Украины. Он опять, как и после Крыма, стремится надеть на себя тогу миротворца. Не случайно министр иностранных дел Владимир Макей специально прилетел на берег Припяти, выступил под телекамеры перед членами российской и украинской делегаций, говорил о стремлении Минска помочь достижению мира. Лукашенко на совещании 1 марта много говорил о том, как ловко он организовал эти переговоры. Он надеется, что статус миротворца, посредника, модератора урегулирования конфликта может перебить образ агрессора.

Интересно, что сейчас Лукашенко настойчиво продвигает смехотворную версию, будто Запад пытается подтолкнуть Беларусь к войне в Украине. Он говорил на совещании 1 марта: «Нас просто хотят затолкать в войну в Украине. Специально, чтобы мы оголили остальные наши границы. А потом с нами разберутся быстро, мы даже с Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить». Другая цитата уже от 4 марта: «Они нас толкают в войну в Украине. Если б только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, — это был бы для них подарок». Все это как-то даже сложно комментировать.

Кризис доверия

Второй шок, в котором оказалось белорусское общество – экономический. Теперешнюю ситуацию можно сравнить с ударом, нанесенным экономике распадом СССР в начале 1990-х годов. Причем официальные западные санкции здесь вторичны. Главное в том, что экономические субъекты в других странах не хотят иметь дело с белорусскими предприятиями из-за причастности страны к агрессии. Экспорт в страны ЕС становится проблематичным. Экономисты прогнозируют спад экономики на 10% ВВП. Сейчас мы наблюдаем только первые признаки экономических катаклизмов: обвал белорусского рубля, проблемы с валютой и пр. Какие это будет иметь социальные и политические последствия, невозможно прогнозировать.

Наконец, третий шок, эта кризис доверия общества к власти. Фундаментальная проблема состоит в том, что Лукашенко не верят. Это касается как белорусов, так и иностранных субъектов. Можно наблюдать признаки деморализации правящей номенклатуры.

В этом смысле очень показательна история, как в ходе совещания 1 марта Лукашенко с указкой стоял около карты и проводил политинформацию для высшего руководства государства. Оказывается, даже этой аудитории надо было разъяснить политическую линию.

Примечательно, что Лукашенко оправдывался. Он стремился доказать, что Россия в союзе с Беларусью была права, начав войну. И Украина виновата в том, что на нее напали. Он оправдывался за присутствие российских войск в Беларуси, их использование для войны с южным соседом. Но если человек оправдывается, то, значит, понимает, что оказался в неприятной ситуации.

Выступая во время церемонии подписания решения референдума, Лукашенко признался, что ему не верят. Причем не верят люди, собравшиеся в зале, то есть высший эшелон правящей элиты. Он говорил: «Но я об этом убедительно говорю желательно бы в последний раз. Знаете, мне иногда даже несколько обидно, что я изо дня в день начинаю повторять и убеждать… Вы знаете, если вы меня не слышите, то вам впору избирать нового президента… Надо понимать, что сегодня, когда мы находимся под беспрецедентным ударом санкций, провокаций, информационного манипулирования, стране как никогда нужны ваши понимание, доверие, поддержка и собранность… Вы же поймите… Неужели вы не понимаете».

По мере нарастания шоков, особенно в экономике, кризис доверия будет нарастать. Во что это может вылиться, где и когда выстрелит, можно только предполагать.

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