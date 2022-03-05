Эксперты: В окружении Путина раскол из-за войны в Украине 5.03.2022, 18:42

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Уже шесть олигархов выступили против войны с Украиной.

Окружение президента Российской Федерации недовольно санкциями, введенными из-за нападения на Украину. Уже шесть олигархов публично выступили против войны. Как пишет unian.net, oб этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Сейчас уже шесть олигархов с общим капиталом $90 млрд. публично выступили против российской агрессии по отношению к Украине. Состояние российских миллиардеров сократилось за неделю войны почти на $40 млрд", - говорится в сообщении.

По состоянию на 5 марта соответствующие заявления сделали владелец "Новатек" Леонид Михельсон, основатель "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Лукойл" Вагит Алекперов, глава "Альфа Групп" Михаил Фридман и его партнер Петр Авен.

Как сообщалось, Олег Тиньков, Олег Дерипаска и Михаил Фридман не поддерживают решения Владимира Путина воевать с Украиной.

"Это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну", - заявил Тиньков.

В свою очередь в Европейском Союзе ввели санкции против близкого окружения президента Российской Федерации Владимира Путина и пропагандистов.

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