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Forbes: Украинская армия уничтожила российскую военную технику на $3 миллиарда

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  • 5.03.2022, 19:04
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Forbes: Украинская армия уничтожила российскую военную технику на $3 миллиарда

Это приблизительная цена.

В ходе войны украинская армия уничтожила российскую военную технику на сумму 331,2 млрд российских рублей, или около 3 млрд долларов, сообщает Forbes.

Среди этой техники 33 самолета, 37 вертолетов, 251 танк и 939 ББМ. В частности, разрушенные танки стоили $1 млрд, а ББМ — $0,6 млрд, самолеты и вертолеты вместе — 1,1 млрд долларов.

Это приблизительная цена; Forbes брал стоимость единицы техники в открытых источниках. К примеру, цена танка в расчетах – $4 млн, по такой цене РФ поставляла танки в Алжир в 2006 году.

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