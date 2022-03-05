Паралимпийские игры впервые в истории проходят без спортсменов Беларуси и России 5.03.2022, 19:43

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Лидерство в неофициальном командном зачете захватили атлеты Украины.

Ровно через месяц после старта Олимпиады – 2022 в том же Пекине официально стартовали XIII зимние Паралимпийские игры. Впервые в истории не допустили на Паралимпиаду спортсменов Беларуси и России, сообщает «Белсат».

После дебютного дня соревнований лидерство в неофициальном командном зачете захватили атлеты Украины. Ее репрезентанты завоевали уже три золотые медали, на одну больше, чем хозяева-китайцы. Дебютные победы для своей страны одержали парабиотлонисты: Оксана Шишкова из Харькова (сейчас она трехкратная чемпионка Паралимпиадов, став также лучшей на Играх-2018 в Пхенчханге по биатлону и в лыжах), выиграв гонку спортсменок с нарушением зрения на дистанции 6 километров, и биатлонисты-парни: Григорий Волчинский из Черкасской области в классе LW8 и Виталий Лукьяненко (категория В1-В3), которые лучше других прошли ту же дистанцию. Волчинский стал двукратным паралимпийским чемпионом.

Ранее он выигрывал золото в 15-ти -километровой гонке сочинской Паралимпиады. А 43-летний уроженец сумов Лукьяненко победил на Паралимпиаде уже в седьмой раз. И все золото спортсмен завоевывал в биатлоне, открывая свое медальное шествие еще от Игр-2006 в Турине.

Всего первый день принес представителям Украины семь медалей. Все они завоеваны в разных классах биатлонных спринтерских гонок. «Желто-голубые» имеют сегодня на одну медаль меньше, чем у Китая. Состав сборной Украины насчитывает 29 спортсменов, среди которых 20 атлетов и 9 лидеров (гайдов). Представители команды в стартовый день провели мирную акцию под лозунгами «Нет войне! Мир Украине!». Их поддержали паралимпийцы других стран, в частности Чехии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Национального комитета спорта инвалидов Валерий Сушкевич.

Паралимпиада проходит с 4-го по 13 марта. Спортсмены разыгрывают 78 комплектов наград.

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