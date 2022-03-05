Под Киевом оккупанты застрелили 80-летнего пенсионера, который не дал им еды 5 5.03.2022, 20:09

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Николая Мамчура убили прямо на пороге его собственного дома.

Путлеровские рашисты прибегли к очередному зверству и застрелили 80-летнего пенсионера прямо возле его дома за то, что он отказался накормить этих изуверов. Как сообщает «Апостроф», об этом написал украинский журналист Игорь Чичкан в Facebook.

Фашисты-россияне убили 80-летнего Николая Мамчура в Гостомеле Киевской области прямо на пороге его собственного дома, потому что тот не захотел дать еду подлым оккупантам.

Этого принципиального мужчину знала мать журналиста Чичкана: он был первым мальчиком, подарившим ей букет цветов еще в школьные времена.

"Моя мама выросла в Гостомеле, тут же и окончила школу. Когда моей маме было лет 12-13, ей впервые в жизни мальчик-одноклассник подарил букетик цветов. Это были ландыши – в мае в окрестных лесах их много, а у моей мамы день рождение 14 мая… Звали мальчика Колька Мамчур", - пишет Чичкан.

Он также написал, что Мамчур всю жизнь прожил в Гостолмеле, работал на местном стеклозаводе, затем вышел на отдых. Однако его век хладнокровно укоротили российские фашисты, вторгшиеся в Украину и терроризирующие ее население.

"Во двор его дома зашли вооруженные свинособаки в форме армии РФ. И застрелили Николая Мамчура просто потому, что он отказался дать им еду ", - рассказал журналист, отмечая, что сделали они это совершенно осознанно и без жалости, "просто потому, что могли это сделать".

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