Под Харьковом украинские военные приватизировали «Грады» и «Акации» врага

Под Харьковом украинские военные приватизировали «Грады» и «Акации» врага7
- 5.03.2022, 20:25
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Российская техника была захвачена военнослужащими ВСУ во время боевых действий.
Украинские военнослужащие передали на вооружение армии российские три реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и две артиллерийские установки "Акация", которые были захвачены в ходе боя. Об этом в своем Facebook рассказал журналист и блогер Юрий Бутусов.
По его словам, вражеская российская техника была захвачена военнослужащими ВСУ во время боевых действий под Харьковом.
Бутусов утверждает, что на вооружение украинской армии поступили три РСЗО "Град" и две самоходные артиллерийские установки "Акация" калибра 152 мм. Тяжелая техника принадлежала 200-й мотострелковой бригаде Вооруженных сил России.
"Всего наши войска западнее Харькова захватили свыше 30 единиц боевой техники, которые я наблюдал лично", - добавил Бутусов.