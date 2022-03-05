Кикабидзе: Россияне сами зароют Путина 12 5.03.2022, 21:21

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Вахтанг Кикабидзе

Глава Кремля должен исчезнуть.

Грузинский актер, кинорежиссер, сценарист и певец Вахтанг Кикабидзе считает, что после нападения России на Украину фамилия президента РФ Владимира Путина стала матерным словом. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

Журналист спросил, что бы актер сказал Путину, если бы они встретились.

"Я бы сказал ему, что он мерзопакостный человек. Если перевести на грузинский, будет очень плохое выражение... Очень. Понимаешь, он все сделал для того, чтобы [во-первых] его возненавидел весь мир, и, во-вторых, чтобы попасть в историю как [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер, как [советский диктатор Иосиф] Сталин – как любой, кто в свое время развязывал войну", – сказал Кикабидзе.

По его мнению, Путин "должен исчезнуть".

"Дело в том, что его сами россияне зароют, если он не погибнет там, в этой войне... Думаю, уже собирается энное количество людей там, наверху, которые думают, как от него избавиться. То, что я говорю, не касается российского народа, я говорю о Кремле. И не такие люди уходили из жизни. Это называли случайной смертью", – сказал актер.

Он убежден, что Путин за свои преступления в будущем предстанет перед Международным уголовным судом в Гааге.

"Думаю, сам Кремль должен подумать, как закончить эту войну. Те, кто сидел и молча слушал его заявления до начала показа этого огромного количества танков", – считает Кикабидзе.

По его мнению, окружение Путина "не по своей воли" постоянно участвует в "мерзопакостных историях", которые придумывает Путин.

"Слово "Путин" стало матом. Это новое матерное слово. Об этом тоже дети будут читать. Потому что все записывается в историю... Думаю, что они, пока есть время, должны сесть и срочно придумать, как это все остановить. Это все должно решиться в Кремле. Потому что к нему пробраться невозможно, как я знаю. Я думаю, что придумают", – сказал Кикабидзе.

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