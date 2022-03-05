Что украинские олигархи говорят о войне 5.03.2022, 22:03

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Предприятия Пинчука поддерживают воинские части и подразделения территориальной обороны.

Не все украинские олигархи считают нападение РФ на Украину агрессией, в частности, Игорь Коломойский и Дмитрий Фирташ не комментируют ситуацию. Среди тех богачей, которые открыто осуждают РФ, оказался Виктор Пинчук. Об этом свидетельствует опрос отечественных олигархов, проведенный «Экономической правдой».

На вопрос «Считаете ли вы Россию агрессором, а Путина – военным преступником» в пресс-службе Пинчука ответили: «Так, как и весь цивилизованный мир».

Относительно бизнеса в РФ в пресс-службе отметили: «Нет. Никаких (денежных интересов и связей – ред.). Еще с апреля 2019 Россия ввела полное эмбарго на украинские трубы, а с февраля 2021 - на железнодорожную продукцию. С 1 ноября 2018 Виктор Пинчук лично и его компании – в санкционных списках РФ».

Также у Пинчука дали развернутый ответ о помощи украинской армии.

«Да. Виктор и Елена Пинчук через свои фонды и компании в тесном сотрудничестве с Министерством обороны Украины и волонтерскими организациями осуществляют поиск за рубежом, закупку и поставку средств индивидуальной защиты военных и сил территориальной обороны, в том числе медицинских препаратов и материалов, применяемых при тяжелых ранениях, в том числе реанимационных рюкзаков и т.д. Работа длится 24/7», - говорится в ответе изданию.

Также отмечается, что в поддержку воинским частям и подразделениям территориальной обороны работают и промышленные предприятия. Более 370 противотанковых ежей и 316 шипов изготовили предприятия компании «Интерпайп» для территориальной обороны Киева, Днепра, Никополя и Новомосковска. Ежи и шипы уже развезены для обустройства оборонительных укреплений. В настоящее время работа продолжается.

«В сотрудничестве с оперативным штабом предприятия обеспечивают насущные нужды региональных воинских частей, подразделений терробороны. Переданы горючее, трубы, металл, бетонные блоки, плиты, гвозди, посуда, строительные материалы, термобелье и прочее. Работа продолжается. На территории предприятий в Днепре, Новомосковске и Никополе обустроено 18 временных укрытий, где укрывается более 8 500 человек в случае угрозы артобстрелов или авиационной бомбардировки», - добавили в пресс-службе.

Леонид Ахметов заявил о разрыве контактов с Россией: «Путин – военный преступник».

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