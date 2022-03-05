закрыть
5 марта 2022, суббота, 22:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Последнее видео с Путиным оказался смонтированным?

19
  • 5.03.2022, 22:19
  • 11,876
Последнее видео с Путиным оказался смонтированным?

В Сети гадают, где находится глава Кремля.

Новое видео с президентом России Владимиром Путиным, выпущенное в субботу, 5 марта, вызвало некоторые вопросы у пользователей сети. При замедленном просмотре можно заметить: рука главы Кремля в какой-то момент прошла сквозь микрофон.

Это может указывать на то, что ролик, в котором Путин якобы сидит за одним столом среди сотрудниц "Аэрофлота", на самом деле смонтированный. Специалисты пояснили сайту "Обозреватель": это вполне возможно, но пособникам оккупанта в таком случае пришлось бы использовать сложные методы съемки.

Так, глава РФ мог физически и не присутствовать на встрече. Его могли снимать сразу на несколько камер с нескольких ракурсов прямо в бункере (ну или в любом другом помещении).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Красно-коричневый фашизм Путина
Красно-коричневый фашизм Путина Леонид Невзлин
У Кремля серьезные проблемы
У Кремля серьезные проблемы Борислав Береза
Плохие танцоры
Плохие танцоры Ирина Халип
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг
Чем глубже бункер, тем ближе Нюрнберг Владимир Халип