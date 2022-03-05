Последнее видео с Путиным оказался смонтированным? 19 5.03.2022, 22:19

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В Сети гадают, где находится глава Кремля.

Новое видео с президентом России Владимиром Путиным, выпущенное в субботу, 5 марта, вызвало некоторые вопросы у пользователей сети. При замедленном просмотре можно заметить: рука главы Кремля в какой-то момент прошла сквозь микрофон.

Это может указывать на то, что ролик, в котором Путин якобы сидит за одним столом среди сотрудниц "Аэрофлота", на самом деле смонтированный. Специалисты пояснили сайту "Обозреватель": это вполне возможно, но пособникам оккупанта в таком случае пришлось бы использовать сложные методы съемки.

Так, глава РФ мог физически и не присутствовать на встрече. Его могли снимать сразу на несколько камер с нескольких ракурсов прямо в бункере (ну или в любом другом помещении).

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