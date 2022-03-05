Белорусский футбольный рефери публично высказался против войны в Украине и призвал коллег к неповиновению 5.03.2022, 22:47

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Виталий Онихимовский считает, что его призыв уже повлиял на многих людей.

С 24 февраля продолжается военное вторжение России в Украину, в том числе и с территории Беларуси. На фоне войны западные страны наложили на белорусский режим санкции, которые демократические силы полтора года пытались выбить за насилие к народу, и финансовый прогноз стал крайне неутешительным. Слухи о скором непосредственном участии белорусских солдат в войне множатся, а тут еще и утвердили новый вариант Конституции, за который якобы активно голосовали, и теперь Беларусь – не нейтральная страна.

Из-за всего этого 27 февраля в Беларуси уже прошли крупнейшие с 2020-го митинги, направленные против войны, а публичные высказывания начинают совершать некоторые люди, которые с виду были устойчивой частью системы. Одним из таких людей на днях стал белорусский арбитр Виталий Онихимовский, который в прошлом сезоне как главный судья провел 11 матчей в первой лиге и три – в «вышке». Он обратился к своим коллегам с призывом говорить о событиях в Украине и не исполнять свои футбольные обязанности, пока в тюрьмах Беларуси сидят невиновные люди.

33-летний рефери рассказал, как подготовился к своему спичу и верит ли в то, что его призыву последуют другие рефери, а также раскрыл новый эпизод давления со стороны АБФФ, пишет «Трибуна» перепечатывает этот текст.

– В своем обращении вы просите прощения за то, что долго молчали. Сколько это продолжалось?

– С самых выборов, с августа 2020 года. Хотя определенные посты в Instagram я делал, поддерживал арестованных ребят. Сам ходил на марши, митинги. Понимаете, я до выборов никогда не лез в политику, не высказывался. Но когда увидел всю жесть, которая происходит в Беларуси, то мириться с этим уже не стал. Определенные люди мне говорили перестать выражать свою позицию, но я продолжал. Лишь когда начались массовые задержания, в том числе за публикации в соцсетях, признаюсь, немного трухнул, перестал вести Instagram. Сработал инстинкт самосохранения, как, думаю, у многих.

Одним из сдерживающих факторов стало то, что я последним из белорусских арбитров закончил курсы Core в Швейцарии. Это обучение для молодых и талантливых рефери, в будущем – рефери ФИФА. Понимал, что если продолжу [выражать позицию], то просто никогда не смогу получить заветную эмблему, а это была моя мечта. Но в декабре 2020-го уволили из АБФФ [главу департамента судейства и инспектирования] Андрея Чепу, а на его место поставили Франца Летяго – человека без своего мнения, того, кто будет делать, что ему скажут сверху. У нас же и тренеров национальной сборной по такому принципу назначают. А Летяго, мне кажется, уже и правил современного футбола не знает – живет по советским канонам. Он не знает арбитров высшей лиги по именам. Это нормально? Когда у нас были сборы в 2021 году, теоретические занятия проходили просто немыслимо: ничего нового, прошлогодние ролики УЕФА. Тогда я понял, что как рефери в Беларуси буду деградировать.

Но я все равно пошел в новый сезон. Просто мечтал дебютировать в высшей лиге, долго к этому шел, а тут такая возможность. Поэтому не стал уходить, решил отработать еще сезон. Спокойно работал, в том числе в «вышке», но в сентябре понял, что все, с меня хватит. И твердо решил, что по окончании сезона не просто уйду из белорусского футбола, а вообще уеду за границу.

– Сколько лет вы в арбитраже?

– На национальном уровне отработал пять лет – от второй лиги до высшей.

– А что случилось в сентябре 2021-го?

– Вы прекрасно знаете, что в нашем футболе делали с «Крумкачамi», как убивали «народную команду». Меня на их матчи никогда не ставили, потому что я сам минский, так что я был избавлен от прямого давления. Зато назначили на матч 19 сентября 2021 года, где «Белшина» принимала «Волну». На тот момент бобруйчане шли в таблице третьими, «Крумкачы» – вторыми, ну а пинчане ни на что не претендовали. Накануне встречи мне позвонил заместитель Летяго Георгий Вербицкий и сказал: «Виталик, ты понимаешь». Я ничего не понял, переспросил. В ответ: «Белшина» должна победить». – «Что значит должна?» – «Ты должен понимать, что руководство АБФФ тебя рассматривает, хочет продвинуть тебя повыше». Я так понимаю, что такими методами они хотели заработать мою лояльность. Для меня это было как холодный душ. Положив трубку, понял, что в Бобруйске у меня, наверное, будет последняя игра, потому что я собирался работать честно.

Когда приехал на матч, заметил, что представители «Белшины» уверены, что я им помогу. Подходили ко мне, говорили, мол, «давай, ты же знаешь, нам нужно сегодня выиграть». Но по факту «Белшина» проиграла 1:2, потому что «Волна» была объективно сильнее. Игру я отработал честно. Представители бобруйчан потом на меня обижались, всячески демонстрировали это.

– После этого из АБФФ вам звонили?

– Нет, как ни странно. Более того, я получил назначение на матч высшей лиги «Торпедо-БелАЗ» – «Сморгонь». Но после этого не судил два месяца. В ноябре съездил в Новополоцк, отработал матч первой лиги и, по сути, на этом закончил свою судейскую карьеру в Беларуси. Очень хотелось рассказать обо всем этом раньше, но, честно говоря, опасался за свою безопасность. Думал, что если начну говорить, то просто не смогу потом уехать из страны. Тем более на меня же составляли протокол за участие в маршах еще в 2020-м, но сутки не давали – отпустили.

Ну а 23 февраля я переехал в Польшу. Хотелось ехать именно в Европу, чтобы быть подальше от того ужаса, что творят власти Беларуси и России. Я просто работал на московскую компанию (не знаю, что будет дальше, пока наше сотрудничество на паузе) и видел, что в России относятся к людям так же, как в Беларуси. В итоге уехал в Европу, потому что мне не хотелось жить и думать, что в любой момент могут вынести дверь.

– А до сентября 2021-го вам намекали, как нужно судить в том или ином матче?

– Нет, это был первый и последний раз. При этом все поручения отдаются по телефону – мне сказали, что не лично, потому что ковид бушует, поэтому нужно исключать контакты. Я тогда понял, насколько руководство АБФФ чувствует свою безнаказанность.

– Когда в октябре 2021-го Белорусский фонд спортивной солидарности опубликовал доклад в УЕФА, где отразил незаконные действия АБФФ, как вы это восприняли?

– А я как раз должен был давать показания в будущем судебном процессе, рассказал бы об этом эпизоде. И, как меня заверили, мои слова имели бы силу. Тем более я сам готов отвечать за каждое свое слово. Но из-за начавшейся войны в Украине пока это поставлено на паузу.

– На фоне военных действий в Украине ФИФА и УЕФА вводят жесткие санкции в отношении футбола России и Беларуси. Но если россиянам вообще запретили везде участвовать, то белорусам можно играть, но на нейтральной территории. Понимаете, почему АБФФ «пожалели»?

– По этому поводу, кстати, почитал интервью министра спорта Сергея Ковальчука, который говорил, что нужно создавать с Россией совместный чемпионат. Чего не отнять у таких людей, так это оптимизма. Их реально ничего не смущает – ни война, ни баны, ни санкции. Все равно что-то себе делают, планируют. Ну, сделают они совместный чемпионат, Беларусь будут представлять топы «вышки». А остальные что? Будут играть в любительской высшей лиге Беларуси. Это однозначно. Потому что Д2, по моим ощущениям, уже сейчас можно назвать любительской лигой. Даже два года назад совершенно другая картина была – много команд реально играли, рубились. А сейчас… Ничего хорошего наш футбол не ждет.

А что касается того, что Россию жестко забанили, а нас нет, – думаю, это временно. Пока сборные и клубы будут играть на нейтральных полях, но, мне кажется, скоро и этого права лишат.

– Думаю, для вас, как и для всего мира, спорт пока что отошел далеко на второй план.

– Конечно. 23 февраля я выехал в Польшу, а 24-го началась война. Несколько дней находился будто в тумане. Не мог поверить в то, что это реально. В соседней стране абсолютно никому не нужная война. Я даже по ночам из-за этого плохо сплю. Да, нахожусь далеко, но не могу сказать, что события в Украине меня на касаются. Это как будто наша общая беда – белорусов и украинцев. Люди сидят в бомбоубежищах, спасаются… Нужно это скорее останавливать.

– Буквально на днях Андрей Чепа записал видеообращение из бомбоубежища в Киеве. Насколько знаю, вы с ним постоянно на связи.

– Да, стараюсь писать, звонить. Он говорит, что все спокойно, но их постоянно бомбят. Это ужас, конечно. Если Андрей Иванович решит перебраться в Польшу и попросит меня о помощи – я обязательно помогу. Но пока есть так, как есть.

– Ваше обращение к футбольным судьям Беларуси вызвано больше событиями в Украине или тем, что творится с видом спорта на Родине?

– Военные действия в Украине также повлияли. Но в первую очередь хотелось обратиться из-за того, что творится в футболе Беларуси и вообще в нашей стране.

– Как отреагировали на ваше сообщение коллеги?

– Достаточно сдержанно. Может, не все еще увидели мой пост, но пока буквально несколько человек мне написали или позвонили. Но я знаю точно, что негативной реакции не дождусь, потому что практически у всех парней правильная позиция.

– Какие чувства у вас вызвала сдержанная реакция коллег на ваш призыв?

– Меня такое поведение не удивило, потому что, думаю, люди просто боятся. Я сам не знаю, как бы поступил, находясь в Беларуси. Люди в стране реально запуганы, они фактически в плену. Белорусы боятся за свою работу, жизнь, семью. Сейчас, когда идет война, или после нее, думаю, давление на всех, в том числе на людей в спорте, футбольных судей, будет только усилено. По человеческим качествам к большей части арбитров Беларуси у меня нет никаких вопросов, толковые ребята. Они, уверен, тоже хотят высказаться, потому что прекрасно понимают, что происходит в Беларуси, в мире, но боятся последствий за свои слова. Мне кажется, 95 процентов в белфутболе – люди понимающие.

– Но пять процентов все равно остается. Как, например, арбитр АБФФ Вячеслав Лисовский, который призвал международные организации засунуть санкции в задницу.

– Ну, вот такое будущее у Беларуси. Есть же все равно такие люди в нашей стране, которые верят, что война в Украине, жертвы – это все фейки. Верят в то, что в Беларуси все замечательно. Как говорил Андрей Чепа, это люди с кнопочными телефонами.

Помню, как-то приехал на игру спустя год после протестов, и единственное, что попросил инспектор от судей – следить, чтобы со стороны игроков не было никаких жестов. Год прошел, а эти люди до сих пор боятся каких-то жестов. Я всегда говорил, что такие поступки не буду отражать в рапорте, потому что это личное дело каждого. Но есть те, кто до сих пор боится жестов, верит, что все проблемы в Беларуси из-за Запада, а в стране все прекрасно и безопасно. К счастью, таких людей все меньше и меньше.

– Вы не первый арбитр белфутбола, который высказал свою позицию и призвал к этому коллег – в ноябре так же сделал Евгений Пранович. А вы верите, что подобные посты возымеют успех?

– Ох… Верю, что новая Беларусь рано или поздно сформируется. Знаю точно, что мой шаг, поступок Евгения добавят нашим арбитрам немного смелости. Но молчать или нет – это решение каждого. В то, что судьи начнут бойкотировать чемпионат, к чему я призывал в своем посте, откровенно, не верю. Но, скажу честно, мой посыл на некоторых арбитров уже повлиял. Получаю соответствующие сообщения в директ. Не буду говорить, молодые это или опытные арбитры, но главное, что они есть, я вижу поддержку от разных ребят. Все всё понимают, и когда-то у каждого бомбанет. Я даже в этом не сомневаюсь. Но сколько нам терпеть, не знаю. Вы же видите, что в Минске люди выходят с плакатами «Нет войне!», а им за это дают сроки. Это же абсолютно логичный призыв, который нужен в любой момент жизни, но за это людей забирают. Поэтому арбитры и молчат, опасаясь, как я говорил, последствий. Люди умные, у всех арбитров есть высшее образование, но они понимают, что сейчас ты скажешь «Нет войне!», а завтра тебе скажут «Нет судье». В лучшем случае отстранят от работы, а в худшем – посадят в тюрьму. Но я не виню коллег, потому что сам последние полгода был в такой же ситуации и молчал.

Многие наши арбитры держатся за свою работу из-за идеи: люди хотят стать лучшими, судить международные матчи. От этой цели сложно отказаться. Ведь это и хорошее финансовое подспорье, и возможность ездить за границу, работать с топовыми командами. Правда, в последнее время наши рефери не пользуются особым спросом от ФИФА. Вопрос, что будет с ними, с нашим футболом после всех санкций. Не будут приглашать на заграничные матчи арбитров – и что, они согласятся судить только белорусский чемпионат? Надеюсь, это позволит людям немного проснуться, они увидят, что у них просто забирают то, ради чего они работают. Для кого-то, конечно, матчи условных «Ислочи» и «Славии» – это потолок. И они будут рады этому, будут судить, потому что больше некому. Будут, как Азаренок, который, как правильно сказали в фильме Дудя, является бездарностью, но просто получил возможность орать из телевизора. Такие же будут и в судействе. Они будут поддерживать все, что происходит в Беларуси, будут говорить, что Россия проводит [не войну, а] специальную операцию – все для того, чтобы получать работу. Этих людей профессионалами назвать не могу. Профессионалов у нас становится все меньше и меньше.

– Системе нужны не профессионалы, а послушные люди?

– Сто процентов. Именно поэтому все происходит так, как мы видим. Да дайте тому же Летяго тест из 10 вопросов – он ответит на три максимум. Может, он был неплохим человеком, арбитром, но сейчас он просто угодный системе работник, поэтому и сидит в АБФФ. Свой судейский путь я начинал при Олеге Чикуне, продолжил при Андрее Чепе. Это два человека, которые всегда пытались сделать что-то лучше, держали связь с арбитрами. Мы постоянно получали кучу информации, учились, прогрессировали. А потом я увидел, как работает угодный системе Летяго. Никакой личной обиды, но мне неприятно, что судейством в Беларуси заведует непрофессионал.

– Но мы же знаем, что за судей в АБФФ отвечают Владимир Базанов, Юрий Вергейчик.

– Опять же, в этом и есть смысл работы Летяго. Для чего он тогда занимает свою должность? Чтобы гродненских арбитров тянуть в «вышку»? Всегда за работу арбитров отвечал начальник департамента судейства и инспектирования. Но не сейчас. Помню, мне не раз говорили: «В понедельник и вторник не заходи в департамент – там будет Базанов».

– Плотина, которая сдерживает людей из футбола и заставляет молчать, дает трещины?

– Хотелось бы в это верить. Мне кажется, что мы, скорее, приходим к отчаянию. Каждый день система пробивает очередное дно, система теряет свои винтики. Она и дальше будет трескаться. С другой стороны, на наше место всегда найдутся те, кто готов работать в условиях режима. В Беларуси хватит людей, чтобы работать на матчах чемпионата. Поэтому не думаю, что что-то глобально поменяется, пока не треснет вся система. Однако очевидно, что если каждый человек приложит какие-то усилия, не будет молчать, то в Беларуси точно произойдут изменения.

– Сколько, по-вашему, нужно времени, чтобы Белорусь стала свободной и люди в стране не боялись говорить?

– Мне кажется, все зависит от того, сколько один человек проживет. К сожалению, именно так.

– В своем сообщении вы написали, что футболом в Беларуси управляют преступники.

– Это же очевидно. Футболом в Беларуси управляют преступники, которые нарушают закон каждый день. То, что они сделали с «Крумкачамi», – это абсолютно очевидное преступление, за которое чиновники должны ответить.

Каждый год судьи подписывают бумагу, где написано, что мы должны быть непредвзяты. Но мы каждый год видим, что люди, которые дают нам эти бумаги, сами же правила и нарушают. Более того, даже отдают приказы нарушать закон. «Крумкачы» убили в нарушение закона, я в этом уверен. Работать с людьми, которые это совершают и приказывают, значит тоже быть преступником.

– Вы не разочарованы, что УЕФА все это не особо стремится расследовать?

– Я всегда думал, что там сидят профессионалы, что они работают по закону. Я был в резиденции УЕФА, видел все изнутри. Но спустя время понял, что не все там так кристально чисто, как я представлял. И, честно, в руководстве УЕФА сейчас разочарован.

– А вы верите, что рано или поздно те, кто нарушал законы в белфутболе, понесут наказание?

– Мне кажется, что после всех публикаций, после всех докладов, да и вообще в нынешней ситуации, когда в Украине идет война, а российский и белорусский футбол подвергается санкциям, у УЕФА просто нет выбора. Как в такой ситуации они могут поступить иначе, нежели наказать преступников? Да и я уверен, убежден, что эти люди ответят за свои противозаконные действия и перед судом в новой Беларуси.

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