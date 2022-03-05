Американский актер Джек Николсон поддержал Украину 1 5.03.2022, 22:55

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Он поделился видео в поддержку борющейся за свободу страну.

Американский актер Джек Николсон выразил поддержку Украине. Звезда голливудских фильмов снял ролик TikTok, где присутствует символ независимой страны — желто-синий флаг.

В коротком видео Николсон идет по улице, и спотыкается об камень. Он его поднимает, и видит на нем желто-синий флаг. Он сдувает с него пыль и прижимает к груди:

— Мы с народом Украины, — подписал ролик актер.

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