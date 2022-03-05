Под Николаевом уничтожены 70 и ранены 300 российских оккупантов 5.03.2022, 23:07

3,062

Захватчики несут потери.

Российские военные ударили по украинским позициям возле Николаева из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким

"По нашим позициям было три залпа из установки "Смерч". Все три мимо. У нас трое раненых.

В ответ мы совершили один залп. Итого у орков - 300 раненых и 70 погибших. Вот разница между качеством наших войск.

Не переоценивайте их!" – написал Ким.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».