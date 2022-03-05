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Под Николаевом уничтожены 70 и ранены 300 российских оккупантов

  • 5.03.2022, 23:07
  • 3,062
Под Николаевом уничтожены 70 и ранены 300 российских оккупантов

Захватчики несут потери.

Российские военные ударили по украинским позициям возле Николаева из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким

"По нашим позициям было три залпа из установки "Смерч". Все три мимо. У нас трое раненых.

В ответ мы совершили один залп. Итого у орков - 300 раненых и 70 погибших. Вот разница между качеством наших войск.

Не переоценивайте их!" – написал Ким.

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