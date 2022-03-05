Под Николаевом уничтожены 70 и ранены 300 российских оккупантов
- 5.03.2022, 23:07
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Захватчики несут потери.
Российские военные ударили по украинским позициям возле Николаева из реактивной системы залпового огня "Смерч".
Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким
"По нашим позициям было три залпа из установки "Смерч". Все три мимо. У нас трое раненых.
В ответ мы совершили один залп. Итого у орков - 300 раненых и 70 погибших. Вот разница между качеством наших войск.
Не переоценивайте их!" – написал Ким.