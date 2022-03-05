Что ждет рынок отопительного оборудования Беларуси? 5.03.2022, 23:14

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Импортные котлы подорожают, но это еще полбеды.

Белорусский частный застройщик в большинстве своем отдает предпочтение европейскому отопительному оборудованию. Но курс доллара и евро растет, и это сказывается на стоимости импортной техники. «В реалиях этого года наш рынок может столкнуться с тем, что те же газовые котлы можно будет купить по предзаказу», — говорит realt.by Ильей Худоерко, руководитель подразделения Бош Термотехника И П «Роберт Бош». Узнали, что будет с рынком отопительного оборудования.

Илья Худоерко заявил, что в этом году отопительное оборудование европейских брендов подорожает не только в белорусских рублях, но и в евро — на 7−10%. Причины — общемировой дефицит на электронные компоненты, инфляция, нарушение цепочек поставок.

Цены вырастут и в белорусских рублях, и будут постоянно корректироваться в условиях меняющихся котировок валют.

— Кроме того, очень сильно увеличиваются сроки поставок, — говорит Илья. — Это связано с тем, что последние полтора года экономика простаивала из-за пандемии, спрос упал — и производство тоже. А сейчас и в Европе, и в Америке, и в Азии все быстро восстанавливается, спрос растет. Но производственные мощности за это время не увеличились и не выросли. Поэтому сейчас заводы больших компаний перегружены заказами. И если раньше сроки их выполнения были нормальные и понятные, например, в течение месяца, то теперь по некоторым эксклюзивным позициям сроки исполнения могут быть и три месяца. Из-за этого сроки поставок увеличились.

И тем не менее, сейчас европейское оборудование доступно белорусам, санкции на нас не распространяются.

В этом году Илья прогнозирует увеличение спроса на конденсационные газовые котлы (они более экономичные по сравнению с обыкновенными) в связи с введением единого тарифа на газ.

— Видим также всплеск интереса в сегменте тепловых насосов на нашем рынке, — говорит он. — В Беларуси растет количество переходов на электроотопление по специальному тарифу для отопления. Многие заказчики готовы инвестировать в тепловые насосы. По сравнению с прошлым и 2020-м годом приросты кратные. Конечно, у нас это не настолько массовый рынок как в Европе, где такое оборудование стало очень востребованным.

Если рассматривать перспективу, в которой европейское оборудование станет очень дорогим или вовсе недоступным, то альтернатив мало. Например, отопительное оборудование хорошего уровня с азиатского рынка дешевле не будет.

- Если бы у нас в стране производились китайские газовые котлы и был бы свой завод по выпуску комплектующих, то цена, возможно, была бы ниже, — рассуждает Илья. — Но на сегодняшний день китайцы используют импортные комплектующие — насосы, газовые клапана, платы управления. И это все удорожает конечный продукт.

Что касается российских производителей, то вообще не понятно, переживут ли они этот кризис. Если европейцы остановят им поставку комплектующих, то из чего они будут собирать котлы?

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