Английский футбол попал под цензуру в Беларуси 5.03.2022, 23:50

2,808

Причина — поддержка клубами Украины.

Белтелерадиокомпания решила не показывать матчи очередного тура английской футбольной Премьер-лиги, потому что «спорт вне политики.

«Как нам стало известно, во время матчей планируется политическая акция. Руководствуясь принципами, которые гласят, что спорт вне политики, Белтелерадиокомпания решила не показывать матчи очередного тура Премьер - лиги», — сообщается в Telegram-канале новостного агентства Белтелерадиокомпании

Ранее на матчах турнира и других европейских лиг неоднократно проявлялась поддержка Украины призывами прекратить войну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».