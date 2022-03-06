«Скоро будем знать ассортимент продуктов из 10-15 позиций наизусть» 6.03.2022, 0:11

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Рост цен набирает обороты.

В Рогачев удивляются ценам в Евроопте. Скоро будем знать ассортимент продуктов из 10-15 позиций наизусть.

— Масло сливочное «Простоквашино» - 32 рубля за кило, 5 рублей за брикетик. Мороженое «20 копеек» почти 9 рублей за пол кило. А яйца несут видимо золотые несушки. Магазин мини «Евроопт», Рогачев, дата снимков 4 марта, — делится своими впечатлениями подписчик телеграм-канала «Беларусь за МКАДом.

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