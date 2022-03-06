Русский военный корабль, иди мимо 6.03.2022, 0:41

2,284

Кипр отказал кораблям России в дозаправке.

Кипр отказался принять российские военные корабли, которые должны были совершить визит в порт Лимасол для дозаправки. Об этом сообщает кипрское издание Phileleftheros.

"Дипломатические источники подтвердили, что Республика Кипр не разрешила поставить на якорь пять кораблей ВМФ России", — отмечает издание, выдержки из материала приводит "Интерфакс".

Дозаправка должна была произойти в рамках соглашения между Кипром и Россией. Без дозаправки далее придется идти пяти кораблям ВМС России, которые должны были совершить визит в порт Лимасол. Среди них фрегаты и катера обеспечения. Однако республика Кипр отозвала свое разрешение на их заход.

Ранее Турция закрыла проливы для всех военных кораблей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».