За 10 дней войны в тероборону вступили 100 тысяч украинцев 6.03.2022, 0:50

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Фото: УНИАН, Денис Прядко

Вся Украина готова к сопротивлению.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что 100 тысяч украинцев вступили в территориальную оборону с начала вторжения россии в Украину.

Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона, пишет unian.net.

"За 10 дней войны к нам пришли около 100 тысяч человек в тероборону. Записаться очень просто. У нас работает сайт https://sprotyv.in.ua/.

Там есть все контакты, там есть горячая линия, вас полностью проконсультируют, что именно нужно делать и куда обращаться", - сказала она.

По словам Маляр, после завершения войны тероборона не будет расформирована, а станет частью системы обороны Украины.

"Победа - это победа, но Россия будет оставаться там, где она сейчас остается. Поэтому враг у нас будет столько, сколько будет наш северный сосед рядом с нами. Поэтому мы должны быть всегда готовы к этому сопротивлению. Поэтому закон о национальном сопротивлении как раз предусматривает эту систему, когда каждый житель своей общины имеет возможность защищать свою общину", - сказала она.

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