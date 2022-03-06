Bloomberg: Путин потеряет власть в течение года 6.03.2022, 8:06

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Глава Кремля просчитался, когда решил совершить полномасштабное вторжение в Украину.

После полномасштабного вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин лишится власти в течение ближайшего года, считает главный стратег компании Clocktower Group Марко Папич.

Как отмечает обозреватель Bloomberg, российский лидер просчитался, когда решил совершить полномасштабное вторжение в Украину, что может стоить ему власти.

По мнению Папича, Путин проигнорировал материальные ограничения в своей агрессии, не учел сильное сопротивление украинцев, что российские военные не имели опыта ведения настоящих войн, а Украина — это «сложное место для вторжения».

«Я действительно считаю, что происходящее в Украине чрезвычайно ужасает, но и обнадеживает. Мы наблюдаем то, чего давно не видели, — мы наблюдаем рождение новой национальной идентичности», — считает эксперт.

По словам Папича, при условии, что украинцы выстоят, это будет выгодная для инвестиций страна, ведь у нее есть большой потенциал.

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